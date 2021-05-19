Тимошенко вимагає знизити податки вдвічі

Влада має знижувати податки, щоб вивести з тіні 49% бізнесу, а не підвищувати їх. Про це заявила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, коментуючи податкові ініціативи уряду.

«В Україні сьогодні 49% економіки в тіні. Нам потрібно докорінно міняти податкову систему для всіх. Нам треба міняти базу оподаткування, яка сьогодні в тіні, і знижувати мінімум вдвічі податки», – сказала Тимошенко.

На її думку, ініціативи влади щодо збільшення податкового навантаження на бізнес призведуть до його знищення. Вона наголосила: такими діями влада руйнує майбутнє країни.

«Вони рухаються зовсім по іншій стратегії, яка несумісна зі зростанням української економіки, зі зміцненням наших українських товаровиробників. Вони сьогодні по суті руйнують шанс України стати сильною індустріальною державою, в тому числі і в сфері високих технологій», – зазначила Тимошенко в ефірі телеканалу «Україну 24».

Раніше народний депутат України Олександр Качура заявив, що держава має допомогти бізнесу вижити в кризу та надати максимальну фінансову підтримку і знизити податки, а не збільшувати їх.

Також член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що запропоновані урядом зміни до податкового законодавства неприйнятні для бізнесу, адже містять новації, які суттєво ускладнять роботу платників податків.

Водночас у Федерації роботодавців зазначили: запропоновані урядом податкові зміни зашкодять економіці країни та можуть призвести до закриття підприємств і скорочення десятків тисяч робочих місць.

Нагадаємо, 12 травня уряд на своєму засіданні затвердив законопроект, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.