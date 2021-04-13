Тимошенко позичила дочці майже 112 млн грн, які відсудила у американських юристів

Торік Тимошенко отримала 148 млн грн як «компенсацію збитку», якого вона зазнала через політичні репресії 2011-2014 років

Лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко передала своїй дочці Євгенії « у борг» 111,8 млн грн. Ці гроші вона отримала внаслідок врегулювання позову проти американської юридичної компанії.

У декларації Тимошенко йдеться, що позику для своєї дочки вона оформила 29 березня цього року. Іще 28,9 млн вона повинна заплатити у вигляді податку за місцем своєї реєстрації – у Козині.

Гроші (148 млн грн) депутатка отримала у квітні 2020 року від посередника Reid, Collins, Tsai LLP. Тоді народна депутатка заявила, що це «компенсація збитку», якого вона зазнала через політичні репресії 2011-2014 років.

Видання The New York Times пояснило: Тимошенко та її юрист і однопартієць Сергій Власенко отримали майже $11 млн від американської фірми Skadden. Ця компанія в 2012 році готувала обґрунтування для Європейського суду з прав людини про те, що Тимошенко заарештували законно (газова справа часів Януковича).

Після того як Тимошенко вийшла на свободу, вона разом зі своїми юристами подала до суду на Skadden і ще на етапі досудового врегулювання домовилася про компенсацію. Також варто відзначити, що часто такі угоди передбачають підписання договору про нерозголошення. Можливо, Тимошенко справді не могла розповісти, хто і за що їй заплатив.

Reid, Collins, Tsai LLP – досить відома в США юридична компанія. Вона, наприклад, 2012 року подала позов на $100 млн проти співачки Шакіри від імені її колишнього хлопця Антоніо де ла Руа.

Згідно з декларацією, Сергій Власенко отримав кошти від компанії Reid, Collins, Tsai LLP трьома траншами: двічі по 57 млн і раз – 19 млн.

Юлія Тимошенко отримала від американських юристів еквівалент 148 мільйонів 345 тисяч грн. Інформацію щодо того, про яку компенсацію йдеться і хто компенсував гроші, в публічних джерелах розшукати не вдалося.

Власенко тоді відмовився відповідати на запитання журналістів.