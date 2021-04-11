Тимошенко закликала Зеленського відправити уряд у відставку

Тимошенко також заявила, що Зеленський має створити національний штаб протидії Covid-19

Лідерка партії «Батьківщина», народна депутатка Юлія Тимошенко закликала президента Володимира Зеленського відправити у відставку Кабінет міністрів через незадовільні результати в боротьбі з епідемією коронавірусу.

Про це Тимошенко заявила в ефірі програми на телеканалі «Україна 24».

«Якщо не ізолюють хворих людей, у нас не буде іншого виходу. Або ізолюйте хворих, або локдаун буде безкінечний. І не можна таке робити для України. В нас уже економіки не залишилося. І тому я звертаюся до президента: робіть щось, робіть компетентний уряд, виженіть цей уряд і зробіть компетентний», – зазначила вона.

Тимошенко також заявила про необхідність створити національний штаб протидії Covid-19, який повинен очолити президент.

«Президент знає, що немає вакцини, він знає, що вакциною в усіх серйозних країнах займалися тільки лідери країн – це були питання не рівня міністра охорони здоров'я, не рівня прем'єр-міністра. І зараз, коли робляться плани, графіки, доручення – це імітація бурхливої діяльності, яка перемикає увагу людей, але не дає результатів. Тому потрібно сильний, компетентний, професійний уряд, який не потрібно вчити, який почне діяти негайно», – заявила лідерка «Батьківщини».

Нагадаємо, за добу, 9 квітня, в Україні зафіксовано 17463 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Минулої доби було госпіталізовано 4709 осіб, від ускладнень хвороби померли 398 людей, одужали – 10722 особа.

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