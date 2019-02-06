Тимошенко розказала, як можна підвищити пенсії



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На мітинг Юлії Тимошенко в м. Марганець на Дніпропетровщині зібралося кілька тисяч людей Фото: прес-служба «Батьківщини»

За словами лідера «Батьківщини», у регіонах на зустріч із нею люди приходять з виписками про розмір пенсії, яка є нижчою, ніж нарахування у платіжках за комунальні послуги

Одним із перших кроків Юлії Тимошенко у разі її обрання президентом стане запровадження в Україні персоніфікованої системи пенсійного забезпечення. Про це вона заявила на мітингу в місті Марганець на Дніпропетровщині, де зібралося кілька тисяч людей, сказано у повідомленні на сайті «Батьківщини».

Як розповіла лідер «Батьківщини», у регіонах на зустріч із нею люди приходять з виписками про розмір пенсії, яка є нижчою, ніж нарахування у платіжках за комунальні послуги.

«Людям нема вже за що жити», – сказала вона.

За словами Тимошенко, проведена владою пенсійна реформа мала тільки одну мету – скорочення видатків бюджету на утримання пенсіонерів: «Це ще один елемент винищення українського народу». До того ж, обурилася голова партії, так звана реформа збільшила пенсійний вік.

Кандидат у президенти переконана: українці, які працювали по 30-50 років, які побудували нам країну, заслуговують на інше ставлення.

Саме тому після виборів в Україні буде запроваджена персоніфікована пенсійна система, яка діє в усіх успішних країнах світу.

Так, нова система передбачатиме, що з першого дня роботи для кожної людини у державному банку відкривається приватний рахунок, на який відправлятимуться пенсійні внески.

Усе життя громадяни отримуватимуть нарахування депозитних відсотків на ці внески, і коли людина виходить на пенсію, вона знатиме, скільки вона має коштів на рахунку, і зможе розпоряджатися цими грошима, зазначила Тимошенко.

«Ми порахували і з’ясували, що пенсійні внески людини за все життя, коли вона працювала, втричі більші, ніж те, що людина отримала потім на пенсії. Втричі більше перераховано! Чому така система працює? Тому що на людях звикли заощаджувати, на людях звикли заробляти», – звернула увагу голова партії.

Вона також наголосила, що нова система дозволить суттєво збільшити пенсії. Але різницю люди відчують після зміни цієї корупційної влади.

Юлія Тимошенко та величезна команда інтелектуалів, яка разом із нею працювала над розробкою Нового курсу, готова втілювати його та покращувати життя кожного українця.