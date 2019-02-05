Тимошенко присяглася перед Національною спілкою журналістів захищати свободу слова (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ba.org.ua

Голова НСЖУ Сергій Томіленко висловив стурбованість загрозами для свободи слова та надзвичайним станом у питанні фізичної агресії щодо журналістів

Юлія Тимошенко підписала «Декларацію на захист свободи слова», яку розробила Національна спілка журналістів. Про це йдеться у повідомленні на сайті «Батьківщини»..

«З одного боку, ми беремо зобов’язання дати повну та беззаперечну свободу журналістам висловлювати свої думки і чесно інформувати людей про події. А з іншого боку, ми хочемо правди, честі і непідкупності. Я із задоволенням підписую цю Декларацію і сподіваюсь, що ми будемо рухатись лише шляхом зміцнення свободи слова», – сказала Юлія Тимошенко.

Фото: ba.org.ua

Зі свого боку голова НСЖУ Сергій Томіленко висловив стурбованість загрозами для свободи слова та надзвичайним станом у питанні фізичної агресії щодо журналістів.

«Ми вважаємо, що системною є безкарність за атаки на журналістів. Тож закликаємо політиків стати на захист журналістів. Ми хотіли б утворити коаліцію здорових сил у країні, які ставатимуть на захист свободи слова, яка є базовою цінністю і яка забезпечує демократію в країні», – наголосив він.

«Декларація на захист свободи слова» є документом, напрацьованим головою НСЖУ Сергієм Томіленком у консультаціях з українськими журналістами та експертами Міжнародної федерації журналістів.

Як відомо, напередодні виборів президента України-2019, Національна спілка журналістів закликала кандидатів взяти на себе добровільні зобов’язання гарантувати свободу слова, її подальше утвердження і розвиток відповідно до світових стандартів.

Зазначимо, що документи у ЦВК для реєстрації кандидатами у президенти подали п’ятеро жінок і 84 чоловіки.

Подання документів припинилося у ніч проти 4 лютого опівночі. За весь період подачі документів виявили бажання брати участь у виборах 89 осіб. З них 17 - в останній день подачі документів. Зокрема, в цей день подав документи чинний президент України Петро Порошенко.