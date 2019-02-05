Тимошенко присяглася перед Національною спілкою журналістів захищати свободу слова (фото)
-
Розсилка
Голова НСЖУ Сергій Томіленко висловив стурбованість загрозами для свободи слова та надзвичайним станом у питанні фізичної агресії щодо журналістів
Юлія Тимошенко підписала «Декларацію на захист свободи слова», яку розробила Національна спілка журналістів. Про це йдеться у повідомленні на сайті «Батьківщини»..
«З одного боку, ми беремо зобов’язання дати повну та беззаперечну свободу журналістам висловлювати свої думки і чесно інформувати людей про події. А з іншого боку, ми хочемо правди, честі і непідкупності. Я із задоволенням підписую цю Декларацію і сподіваюсь, що ми будемо рухатись лише шляхом зміцнення свободи слова», – сказала Юлія Тимошенко.
Зі свого боку голова НСЖУ Сергій Томіленко висловив стурбованість загрозами для свободи слова та надзвичайним станом у питанні фізичної агресії щодо журналістів.
«Ми вважаємо, що системною є безкарність за атаки на журналістів. Тож закликаємо політиків стати на захист журналістів. Ми хотіли б утворити коаліцію здорових сил у країні, які ставатимуть на захист свободи слова, яка є базовою цінністю і яка забезпечує демократію в країні», – наголосив він.
«Декларація на захист свободи слова» є документом, напрацьованим головою НСЖУ Сергієм Томіленком у консультаціях з українськими журналістами та експертами Міжнародної федерації журналістів.
Як відомо, напередодні виборів президента України-2019, Національна спілка журналістів закликала кандидатів взяти на себе добровільні зобов’язання гарантувати свободу слова, її подальше утвердження і розвиток відповідно до світових стандартів.
Зазначимо, що документи у ЦВК для реєстрації кандидатами у президенти подали п’ятеро жінок і 84 чоловіки.
Подання документів припинилося у ніч проти 4 лютого опівночі. За весь період подачі документів виявили бажання брати участь у виборах 89 осіб. З них 17 - в останній день подачі документів. Зокрема, в цей день подав документи чинний президент України Петро Порошенко.
- Детальніше про президентські вибори читайте тут