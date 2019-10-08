Поправка Геруса відкрила шлюзи для російської електроенергії заради збагачення окремих олігархів, - Климпуш-Цинцадзе



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Депутат зазначила, що поправка Геруса суперечить задекларованій Україною меті щодо інтеграції енергоринку з ЄС

Голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус вніс в законопроект правку, що дозволяла відкрити імпорт електроенергії з Росії - нардеп

Торгівля з країною-агресором для збагачення окремих олігархів є неприпустимою.

Про це заявила голова парламентського комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі Прямого каналу 7 жовтня.

Депутат нагадала, що голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус вніс в законопроект правку, що дозволяла відкрити імпорт електроенергії з Росії, з порушенням регламентних норм і переконував, що імпорт буде здійснюватись з Білорусі.

«Ми розглядали законопроект, що стосувався взагалі системи ядерної безпеки в Україні, ядерної енергії. І тут зненацька в ніч перед розглядом в сесійній залі вже цього законопроекту в другому читанні якимось чином голова комітету пан Герус вніс поправку, що не стосувалася ядерної енергії взагалі, а вносила зміну до закону про ринок електроенергії і яка уможливлювала постачання електроенергії, закупівлю електроенергії з Російської Федерації і Білорусі», - розповіла Климпуш-Цинцадзе.

Депутат зазначила, що поправка Геруса суперечить задекларованій Україною меті щодо інтеграції енергоринку з ЄС і вона, як голова профільного парламентського комітету, виступала проти її ухвалення.

«Буквально недавно і на 19-му, і на 20-му саміті Україна-ЄС ми погодилися з європейцями стосовно того, що ми будемо рухатися до інтеграції української енергетичного ринку повністю до європейського енергетичного ринку. І ось таке відкриття шлюзів для російської зненацька енергії, закупівлі енергії з Російської Федерації, воно очевидно, потенційно мало би суперечити цій нашій меті, яку ми узгодили з європейськими партнерами»,- сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вона звернула увагу, що перші закупівлі російської електроенергії здійснила компанія, яка належить до групи «Приват», що фактично означає, що Андрій Герус пролобіював цю поправку в інтересах бізнесмена Ігоря Коломойського. І наголосила, що торгівля з агресором заради збагачення окремих олігархів, є неприпустимою, тому депутати будуть ініціювати відміну цієї поправки.

«Ми розуміємо, що пан Герус де-факто пролобіював у такий спосіб, під надуманими якимись приводами, бо він там більше наполягав на тому, що це саме з Білоруссю дозволить нам забезпечити перетоки, тоді коли потрібно, бо у нас дуже взаємопов'язані енергетичні системи. І власне пролобіював купівлю дешевого, дешевшої електроенергії з Російської Федерації саме компанією Ігоря Коломойського… Ми зараз з колегами готуємо наші поправки для того, хочемо зареєструвати законопроект, який би відмотав ситуацію назад і забезпечив нам можливість взаємодії, скажімо, і коли потрібно, з Білоруссю, але разом з тим не дозволяв оцієї торгівлі з агресором заради збагачення окремих олігархів», - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», що глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами.

За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. 1 жовтня була здійснена перша поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВТ. За даними джерела на ринку, імпорт здійснений компанією «Юнайтед Енерджі», яку пов'язують з Ігорем Коломойським. Народний депутат України Михайло Бондар заявив, що ініціюватиме відміну поправки Геруса про імпорт електроенергії. 4 жовтня на сайті президента було зареєстровано петицію про заборону імпорту електроенергії з Росії.