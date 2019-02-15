«Тісне знайомство» Магнера з Павловським відбулось в офісі нардепа Паламарчука



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Владислав Мангер

Мангер також не заперечив своє знайомство з Левіним

Голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк познайомився з іншим фігурантом справи Ігорем Павловським в офісі народного депутата від БПП Миколи Паламарчука.

Про це Мангер повідомив під час засідання у Шевченківському суді Києва.

Мангер зазначив, що «тісне знайомство» з Павловським відбулось в офісі у депутата Паламарчука, куди він завітав на прохання ще одного фігуранта справи Олексія Левіна і лише тому що був запрошений на радіоефір неподалік офісу:

«До цього пан Левін два рази мені телефонував і казав, що пан Павловський — помічник Паламарчука — дуже хоче зі мною познайомитися. Пан Левін був дуже настирним, я йому кажу «Відчепись, коли буду їхати на ефір, зайду на кілька хвилин, подивлюсь де він, що він, ближче познайомлюсь». Так і сталось. Я їхав на передачу, це було влітку, зайшов в офіс, Павловський чомусь попросив усіх вийти, він сказав, що хотів би познайомитися зі мною».

Він додав, що познайомився там з Павловським і «передав Миколі Петровичу (Паламарчуку, ред.) великий привіт», порадив звертатись з приводу «якихось питань» і пішов.

Він також підтвердив, що Павловський дійсно йому телефонував двічі, але Мангер сказав, що не брав слухавку.

«Так, він два рази до мене телефонував, слухавку я не брав, тому що на той час його вже звинувачували. Я читав це в пресі і, думаю, «не буду брати слухавку, навіщо він дзвонить, незрозуміло». От і все моє знайомство з паном Павловським», — зазначив Мангер.

Також він додав, що його дуже часто можна побачити в одному із херсонських кафе і там він проводить більшість своїх зустрічей.

Раніше прокурори у клопотанні заявили, що мають інформацію про те, що до нападу на Катерину Гандзюк Мангера помічали у компанії інших фігурантів справи — Левіна та Павловського у кафе «Сандор».

Мангер не заперечив своє знайомство з Левіним, але зазначив, що спілкувався з ним виключно, як з помічником депутата Херсонської облради Миколи Ставицького.

Раніше повідомлялося, що на суд у справі Мангера прийшли підозрілі хлопці.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер під час судового засідання по обранню йому запобіжного заходу 13 лютого заявив, що вбивство активістки Катерини Гандзюк організував генерал Служби безпеки України Данило Доценко.

У Службі безпеки України назвали ці звинувачення повним абсурдом. На думку спікера СБУ Олени Гітлянської, метою відповідної заяви Мангера було «намагання нівелювати великий обсяг доказової бази, яку проти нього зібрала Служба безпеки»

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.

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