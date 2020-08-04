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    Тисячі постраждалих: лікарні Бейрута переповнені після вибуху

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    Місцеві лікарі попереджають, що багато людей ще не отримали взагалі ніякої медичної допомоги - Тисячі постраждалих: лікарні Бейрута переповнені після вибуху
    Місцеві лікарі попереджають, що багато людей ще не отримали взагалі ніякої медичної допомоги

    На даний момент в результаті вибуху в Бейруті постраждали не менше трьох тисяч осіб

    Лікарні Бейрута виявилися переповнені після потужного вибуху в морському порту міста.

    Про це заявив міністр охорони здоров'я Лівану Мухаммед Хассан, інформує телеканал Al Jazeera.

    За його даними, медустанови Бейрута не справляються з напливом постраждалих, в зв'язку з чим він зажадав везти поранених в госпіталі за межами ліванської столиці.

    Проте машини швидкої допомоги з пацієнтами продовжують надходити в найбільший госпіталь Бейрута, «де спостерігається хаос і плутанина».

    За інформацією МОЗ Лівану, на даний момент в результаті вибуху в Бейруті постраждали не менше трьох тисяч осіб.

    Як уточнює телеканал Sky News, в лікарню Hotel Dieu на лікування поступили 500 людей, які отримали поранення. Більше пацієнтів госпіталь поки прийняти не може. При цьому в деяких випадках переповненими виявляються відділення інтенсивної терапії лікарень.

    Місцеві лікарі попереджають, що багато людей ще не отримали взагалі ніякої медичної допомоги, тому що через обвалення конструкцій виявилися заблокованими в своїх квартирах.

    Як відомо, на одному з портових складів Бейрута зберігалися конфісковані кілька років тому вибухонебезпечні речовини, які і стали причиною потужного вибуху.

    Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.

    Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня в районі порту Бейрута - столиці Лівану - прогримів потужний вибух.

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