Тисячі постраждалих: лікарні Бейрута переповнені після вибуху

Лікарні Бейрута виявилися переповнені після потужного вибуху в морському порту міста.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Лівану Мухаммед Хассан, інформує телеканал Al Jazeera.

За його даними, медустанови Бейрута не справляються з напливом постраждалих, в зв'язку з чим він зажадав везти поранених в госпіталі за межами ліванської столиці.

Проте машини швидкої допомоги з пацієнтами продовжують надходити в найбільший госпіталь Бейрута, «де спостерігається хаос і плутанина».

За інформацією МОЗ Лівану, на даний момент в результаті вибуху в Бейруті постраждали не менше трьох тисяч осіб.

