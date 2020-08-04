Тисячі постраждалих: лікарні Бейрута переповнені після вибуху



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Місцеві лікарі попереджають, що багато людей ще не отримали взагалі ніякої медичної допомоги

На даний момент в результаті вибуху в Бейруті постраждали не менше трьох тисяч осіб

Лікарні Бейрута виявилися переповнені після потужного вибуху в морському порту міста.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Лівану Мухаммед Хассан, інформує телеканал Al Jazeera.

За його даними, медустанови Бейрута не справляються з напливом постраждалих, в зв'язку з чим він зажадав везти поранених в госпіталі за межами ліванської столиці.

Проте машини швидкої допомоги з пацієнтами продовжують надходити в найбільший госпіталь Бейрута, «де спостерігається хаос і плутанина».

За інформацією МОЗ Лівану, на даний момент в результаті вибуху в Бейруті постраждали не менше трьох тисяч осіб.

Lebanon have been hit so bad by the corona virus pandemic, then the economic crisis and now the nuclear like explosion.... Indeed 2020 is an unforgettable year. May God protect the people of Beirut and give them lasting peace #Beirut pic.twitter.com/VMNT87rnc4 — MOHNICE (@Official_mohnyc) August 4, 2020

Як уточнює телеканал Sky News, в лікарню Hotel Dieu на лікування поступили 500 людей, які отримали поранення. Більше пацієнтів госпіталь поки прийняти не може. При цьому в деяких випадках переповненими виявляються відділення інтенсивної терапії лікарень.

UPDATE: The explosion in #Beirut killed at least 25 people and wounded over 2,500, says Lebanon's health minister.



Officials say all hospitals there are full.



Casualties and injuries are expected to rise, with many believed buried under the rubble. pic.twitter.com/WpawkIvxDr — AJ+ (@ajplus) August 4, 2020

Місцеві лікарі попереджають, що багато людей ще не отримали взагалі ніякої медичної допомоги, тому що через обвалення конструкцій виявилися заблокованими в своїх квартирах.

Як відомо, на одному з портових складів Бейрута зберігалися конфісковані кілька років тому вибухонебезпечні речовини, які і стали причиною потужного вибуху.

Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.

Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня в районі порту Бейрута - столиці Лівану - прогримів потужний вибух.