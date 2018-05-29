Торг із Путіним принижує Європу - Яценюк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами політика, чимало останніх подій у відносинах між європейськими столицями та Москвою «викликають тривогу»

Комерційний торг з президентом Росії Володимиром Путіним - це не лише драматичний прорахунок, це принижує Європу. Це - підрив основ європейської безпеки, яку сьогодні захищає Україна.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк.

Він нагадав, що 29 травня в Україні розпочинається візит Федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра. «Це - важлива подія для наших відносин. Але це також привід для відвертої розмови», - підкреслив Яценюк.

За його словами, чимало останніх подій у відносинах між європейськими столицями та Москвою «викликають тривогу і потребують роз’яснення».

«Наше найважливіше запитання стосується комерціалізації цінностей, з якими завжди асоціювали провідних партнерів у Європі. І Україна має право на таке запитання», - наголосив Яценюк.

Політик зауважив, що Україні важко пов’язати цінності Об’єднаної Європи із наміром німецьких колег реалізувати з путінською Росією проект «Північний потік-2».

Цей проект, за словами лідера «Народного фронту», ніколи не мав комерційного характеру: «Насправді він є проектом геополітичної корупції з боку Росії, який здатний завдати непоправної шкоди стратегічним інтересам усієї Європи».

«Не менш непросто нам зрозуміти доброзичливу манеру і заохочуючі жести, які позавчора демонстрував у Санкт-Петербурзі Президент Франції Еммануель Макрон у розмові з вбивцею, на руках якого невинні життя пасажирів рейсу MH17 і понад десяти тисяч невинних українців», - підкреслив Яценюк.

Окрім ясності стосовно «Північного потоку-2», за його словами, необхідно почути від наших партнерів, «яким чином сприймати багатомільярдну інвестицію французької компанії Total у російську економіку».

«Нам також хотілося б зрозуміти, що мав на увазі президент Макрон, коли сказав, що «визнає роль, яку вибудувала Росія для себе у найближчому оточенні та в деяких інших регіонах світу...» - заявив лідер «Народного фронту».

«Нам не здалося? Світ справді почув слова про «визнання ролі Росії»? Яку саме роль Росії світові варто, відтак, визнати і, очевидно, прийняти? Роль вбивці, ката і загарбника? Яким чином нам слід зрозуміти слова президента Франції про те, що «м’яч» знаходиться й на боці України? Невже?» - написав він.

Якщо є відповідь на ці запитання, то хотілося б почути й реакцію на інші, зазначив Яценюк: «Які саме цінності підтримують німецькі та французькі капіталовкладення в економіку Росії? Як такі дії відповідають санкційній політиці Заходу проти держави, яка свідомо порушує міжнародні норми і принципи?».

«Можливо, це допоможе вплинути на режим президента Путіна? Можливо, це зупинить агресію Росії проти України та Заходу? Можливо, це допоможе зупинити репресії проти українців та кримських татар на окупованих Росією територіях, а нам усім - звільнити Олега Сенцова та інших наших полонених? Можливо, це поверне в Росію демократію та здоровий глузд? Я вельми сумніваюся, що така політика допоможе у цьому», - наголосив він.

При цьому політик зазначив, що не сумнівається у тому, що «правда - на боці України». «Для нашого народу Об’єднана Європа - це не проект бізнесу та комерційних інтересів. Для нас Об’єднана Європа - це цінності та принципи, які хочемо досягти. Хочу вірити, що наші партнери розуміють мою думку», - написав лідер «Народного фронту».

Нагадаємо, 29-30 травня в Україну з офіційним візитом прибуде президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр.