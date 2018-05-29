Україна сьогодні захищає від Путіна основи європейської безпеки
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Розсилка
Для нас Об’єднана Європа - це цінності та принципи, які хочемо досягти
Сьогодні в Україні розпочинається візит Федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра.
Це - важлива подія для наших відносин.
Але це також привід для відвертої розмови.
Чимало останніх подій у відносинах між європейськими столицями та Москвою викликають тривогу і потребують роз’яснення.
Наше найважливіше запитання стосується комерціалізації цінностей, з якими завжди асоціювали провідних партнерів у Європі.
І Україна має право на таке запитання.
Нам важко пов’язати цінності Об’єднаної Європи із наміром німецьких колег реалізувати з путінською Росією проект «Північний потік-2».
Цей задум ніколи не мав комерційного характеру. Насправді він є проектом геополітичної корупції з боку Росії, який здатний завдати непоправної шкоди стратегічним інтересам усієї Європи.
Не менш непросто нам зрозуміти доброзичливу манеру і заохочуючі жести, які позавчора демонстрував у Санкт-Петербурзі Президент Франції Еммануель Макрон у розмові з вбивцею, на руках якого невинні життя пасажирів рейсу MH17 і понад десяти тисяч невинних українців.
Окрім ясності стосовно «Північного потоку-2», ми б хотіли почути від наших партнерів, яким чином сприймати багатомільярдну інвестицію французької компанії Total у російську економіку?
Нам також хотілося б зрозуміти, що мав на увазі Президент Макрон, коли сказав, що «визнає роль, яку вибудувала Росія для себе у найближчому оточенні та в деяких інших регіонах світу...»
Нам не здалося? Світ справді почув слова про «визнання ролі Росії»? Яку саме роль Росії світові варто, відтак, визнати і, очевидно, прийняти? Роль вбивці, ката і загарбника?
Яким чином нам слід зрозуміти слова Президента Франції про те, що «м’яч» знаходиться й на боці Україні?
Невже?
І якщо є відповідь на ці запитання, то хотілося б почути й реакцію на інші.
Які саме цінності підтримують німецькі та французькі капіталовкладення в економіку Росії?
Як такі дії відповідають санкційній політиці Заходу проти держави, яка свідомо порушує міжнародні норми і принципи?
Можливо, це допоможе вплинути на режим Президента Путіна?
Можливо, це зупинить агресію Росії проти України та Заходу?
Можливо, це допоможе зупинити репресії проти українців та кримських татар на окупованих Росією територіях, а нам усім - звільнити Олега Сєнцова та інших наших полонених?
Можливо, це поверне в Росію демократію та здоровий глузд?
Я вельми сумніваюся, що така політика допоможе у цьому.
Але я не сумніваюся, що правда - на стороні України.
Для нашого народу Об’єднана Європа - це не проект бізнесу та комерційних інтересів.
Для нас Об’єднана Європа - це цінності та принципи, які хочемо досягти.
Хочу вірити, що наші партнери розуміють мою думку.
Комерційний торг з Путіним - це не лише драматичний прорахунок, це принижує Європу.
Це - підрив основ європейської безпеки.
Саме цю безпеку сьогодні захищає Україна.
Джерело: блог Арсенія Яценюка