Україна сьогодні захищає від Путіна основи європейської безпеки

Для нас Об’єднана Європа - це цінності та принципи, які хочемо досягти

Сьогодні в Україні розпочинається візит Федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра.

Це - важлива подія для наших відносин.

Але це також привід для відвертої розмови.

Чимало останніх подій у відносинах між європейськими столицями та Москвою викликають тривогу і потребують роз’яснення.

Наше найважливіше запитання стосується комерціалізації цінностей, з якими завжди асоціювали провідних партнерів у Європі.

І Україна має право на таке запитання.

Нам важко пов’язати цінності Об’єднаної Європи із наміром німецьких колег реалізувати з путінською Росією проект «Північний потік-2».

Цей задум ніколи не мав комерційного характеру. Насправді він є проектом геополітичної корупції з боку Росії, який здатний завдати непоправної шкоди стратегічним інтересам усієї Європи.

Не менш непросто нам зрозуміти доброзичливу манеру і заохочуючі жести, які позавчора демонстрував у Санкт-Петербурзі Президент Франції Еммануель Макрон у розмові з вбивцею, на руках якого невинні життя пасажирів рейсу MH17 і понад десяти тисяч невинних українців.

Окрім ясності стосовно «Північного потоку-2», ми б хотіли почути від наших партнерів, яким чином сприймати багатомільярдну інвестицію французької компанії Total у російську економіку?

Нам також хотілося б зрозуміти, що мав на увазі Президент Макрон, коли сказав, що «визнає роль, яку вибудувала Росія для себе у найближчому оточенні та в деяких інших регіонах світу...»

Нам не здалося? Світ справді почув слова про «визнання ролі Росії»? Яку саме роль Росії світові варто, відтак, визнати і, очевидно, прийняти? Роль вбивці, ката і загарбника?

Яким чином нам слід зрозуміти слова Президента Франції про те, що «м’яч» знаходиться й на боці Україні?

Невже?

І якщо є відповідь на ці запитання, то хотілося б почути й реакцію на інші.

Які саме цінності підтримують німецькі та французькі капіталовкладення в економіку Росії?

Як такі дії відповідають санкційній політиці Заходу проти держави, яка свідомо порушує міжнародні норми і принципи?

Можливо, це допоможе вплинути на режим Президента Путіна?

Можливо, це зупинить агресію Росії проти України та Заходу?

Можливо, це допоможе зупинити репресії проти українців та кримських татар на окупованих Росією територіях, а нам усім - звільнити Олега Сєнцова та інших наших полонених?

Можливо, це поверне в Росію демократію та здоровий глузд?

Я вельми сумніваюся, що така політика допоможе у цьому.

Але я не сумніваюся, що правда - на стороні України.

Для нашого народу Об’єднана Європа - це не проект бізнесу та комерційних інтересів.

Для нас Об’єднана Європа - це цінності та принципи, які хочемо досягти.

Хочу вірити, що наші партнери розуміють мою думку.

Комерційний торг з Путіним - це не лише драматичний прорахунок, це принижує Європу.

Це - підрив основ європейської безпеки.

Саме цю безпеку сьогодні захищає Україна.