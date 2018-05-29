  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Арсеній Яценюк
    Думки вголос

    Україна сьогодні захищає від Путіна основи європейської безпеки

    • Арсеній Яценюк

      Лідер партії Фронт Змін

    • Розсилка
    Володимир Путін - Україна сьогодні захищає від Путіна основи європейської безпеки
    Володимир Путін

    Для нас Об’єднана Європа - це цінності та принципи, які хочемо досягти

    Сьогодні в Україні розпочинається візит Федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра.

    Це - важлива подія для наших відносин.

    Але це також привід для відвертої розмови.

    Чимало останніх подій у відносинах між європейськими столицями та Москвою викликають тривогу і потребують роз’яснення.

    Наше найважливіше запитання стосується комерціалізації цінностей, з якими завжди асоціювали провідних партнерів у Європі.

    І Україна має право на таке запитання.

    Нам важко пов’язати цінності Об’єднаної Європи із наміром німецьких колег реалізувати з путінською Росією проект «Північний потік-2».

    Цей задум ніколи не мав комерційного характеру. Насправді він є проектом геополітичної корупції з боку Росії, який здатний завдати непоправної шкоди стратегічним інтересам усієї Європи.

    Не менш непросто нам зрозуміти доброзичливу манеру і заохочуючі жести, які позавчора демонстрував у Санкт-Петербурзі Президент Франції Еммануель Макрон у розмові з вбивцею, на руках якого невинні життя пасажирів рейсу MH17 і понад десяти тисяч невинних українців.

    Окрім ясності стосовно «Північного потоку-2», ми б хотіли почути від наших партнерів, яким чином сприймати багатомільярдну інвестицію французької компанії Total у російську економіку?

    Нам також хотілося б зрозуміти, що мав на увазі Президент Макрон, коли сказав, що «визнає роль, яку вибудувала Росія для себе у найближчому оточенні та в деяких інших регіонах світу...»

    Нам не здалося? Світ справді почув слова про «визнання ролі Росії»? Яку саме роль Росії світові варто, відтак, визнати і, очевидно, прийняти? Роль вбивці, ката і загарбника?

    Яким чином нам слід зрозуміти слова Президента Франції про те, що «м’яч» знаходиться й на боці Україні?

    Невже?

    Читайте також

    І якщо є відповідь на ці запитання, то хотілося б почути й реакцію на інші.

    Які саме цінності підтримують німецькі та французькі капіталовкладення в економіку Росії?

    Як такі дії відповідають санкційній політиці Заходу проти держави, яка свідомо порушує міжнародні норми і принципи?

    Можливо, це допоможе вплинути на режим Президента Путіна?

    Можливо, це зупинить агресію Росії проти України та Заходу?

    Можливо, це допоможе зупинити репресії проти українців та кримських татар на окупованих Росією територіях, а нам усім - звільнити Олега Сєнцова та інших наших полонених?

    Можливо, це поверне в Росію демократію та здоровий глузд?

    Я вельми сумніваюся, що така політика допоможе у цьому.

    Але я не сумніваюся, що правда - на стороні України.

    Для нашого народу Об’єднана Європа - це не проект бізнесу та комерційних інтересів.

    Для нас Об’єднана Європа - це цінності та принципи, які хочемо досягти.

    Хочу вірити, що наші партнери розуміють мою думку.

    Комерційний торг з Путіним - це не лише драматичний прорахунок, це принижує Європу.

    Це - підрив основ європейської безпеки.

    Саме цю безпеку сьогодні захищає Україна.

    Джерело: блог Арсенія Яценюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    ЄС Росія Німеччина війна Путін путінський режим Еммануель Макрон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Олексій Арестович
    Олексій Арестович

    військовий експерт

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Віталій Тараненко
    Віталій Тараненко

    Журналіст

    Олександр Палій
    Олександр Палій

    Політолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ