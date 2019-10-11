Торговельна війна: США і Китай досягли часткової угоди



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Вашингтон і Пекін можуть укласти повноцінний мир до кінця 2019 року

США і Китай змогли досягти часткових домовленостей в сфері торгівлі, які можуть покласти край торговій війні між двома країнами.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Повідомляється, що Пекін погодився наростити закупівлі американської сільськогосподарської продукції. США зі свого боку пішли на ослаблення торгових мит на китайський імпорт.

Нинішні домовленості можуть стати основою для всеосяжної «мирної угоди», яка покладе край торговій війні, пише агентство.

За даними джерел, Вашингтон і Пекін можуть укласти повноцінний мир до кінця 2019 року.

Раніше Bloomberg писав, що Китай в рамках нинішніх переговорів не розраховував на повноцінну угоду. У Пекіні планували мінімізувати збиток для власної економіки і добитися заморозки американських мит на нинішньому рівні, а також відмови від нових обмежень, які були заплановані на середину жовтня і середину грудня.

Тоді ж джерела стверджували, що в якості кроку назустріч США китайська сторона розглядала можливість збільшити закупівлі американської сільгосппродукції. До цього Китай вже робив поступки США, погодившись наростити закупівлі американських соєвих бобів і вирішивши пом'якшити нетарифні обмеження на постачання американського м'яса.