Торговельна війна: США не відмовляються від мита на товари з Китаю



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КНР і США протягом кількох місяців вели переговори про врегулювання торговельних суперечок

США вводять 15-відсоткові мита на товари з Китаю в ніч на 1 вересня.

Це підтвердила прикордонно-митна служба Сполучених Штатів, передає DW.

Раніше влада дозволяла протягом короткого періоду ввозити в країну за попередніми тарифами продукцію, яка вже перебувала в дорозі на момент вступу в силу нових митних зборів. Однак цього разу подібної практики не буде, підкреслили в службі.

КНР і США протягом кількох місяців вели переговори про врегулювання торговельних суперечок. У травні Вашингтон запровадив додаткові мита на китайську продукцію, підвищивши митний збір з 10 до 25 відсотків на китайські товари загальною сумою у 200 млрд доларів. На деякі товари 25-відсоткові мита були встановлені ще раніше. На початку червня влада Китаю вжила заходів у відповідь щодо більш ніж 5 тисяч товарних позицій США.

На початку серпня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що з 1 вересня 2019 року в США наберуть чинності нові 10-відсоткові мита на китайські товари загальною вартістю у 300 млрд доларів на рік. Проте після чергового раунду переговорів із Китаєм глава Білого дому відклав запровадження митних зборів на низку категорій товарів до 15 грудня, щоб дати американцям можливість зробити покупки перед Різдвом.

Керівництво Китаю у відповідь розпорядилося призупинити імпорт американської сільськогосподарської продукції, а також ввести додаткові мита від 5% до 10% на більш ніж 5000 найменувань товарів загальною вартістю 75 млрд доларів щорічно. Збори будуть запроваджені у два етапи – 1 вересня і 15 грудня поточного року.

Після рішення Пекіна Трамп заявив, що плановані з 1 вересня мита становитимуть не 10, а 15 відсотків.

Нагадаємо, Китай хоче нового раунду переговорів із США щодо торгівлі.