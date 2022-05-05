Торговельні санкції проти Росії та Білорусі будуть посилюватися – міністерка економіки

Світ думає, як уникнути продовольчої кризи

Запроваджені міжнародною спільнотою торговельні санкції проти країни-терориста Росії та його сателіта Білорусі будуть посилені, а європейські мита на українські товари найближчим часом мають бути скасовані.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook.

«На запрошення державного секретаря Сполученого Королівства з міжнародної торгівлі Ен-Марі Тревелʼян представники дружніх нам країн – Фінляндії, Данії, Норвегії, країн Балтії, Польщі, Угорщини, Румунії, Німеччини, Франції, Італії, Ірландії, Британії, США, Канади, Аргентини, Республіки Корея, Японії, Нової Зеландії, Австралії, Європейської Комісії – обговорили торгову та економічну допомогу України», – зазначила вона.

Учасники зустрічі підтвердили намір посилювати санкції проти агресора (фото: міністерство економіки)

За словами Свириденко, учасники зустрічі підтвердили намір посилювати санкції проти агресора. Також у спільній роботі з українськими профільними міністерствами буде зроблено все можливе, аби уникнути продовольчої кризи, яка була спровокована через блокування Росією українських портів.

«Будемо докладати ще більше зусиль у налагодженні ефективної логістики до портів Європи тих товарів, які ще кілька місяців тому експортувалися з портів Одеси, Миколаєва, Херсона і Маріуполя», – запевнила міністерка.

Окрім того, Великобританія та ЄС вже у найближчий час скасують митні збори відносно української продукції, а Швейцарія, Норвегія та Канада додатково переглянуть відповідні угоди на користь України.

«Присутні на зустрічі держави-члени ЄС наголосили що підтримують ініціативу Єврокомісії, а отже можна очікувати на швидке схвалення рішення по митах інституціями ЄС. Швейцарія та Норвегія наголосили на готовності оновлювати угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ. Міністр торгівлі Канади Мері Енджі підкреслила про пріоритетність переговорів по розширенню угоди про вільну торгівлю з Канадою», – розповіла Свириденко.

Як раніше зазначала Юлія Свириденко близько 20 турецьких компаній, які об’єднані Турецько-Українською Діловою Радою при Раді зовнішньоекономічної діяльності Туреччини, мають намір поновити роботу в Україні.