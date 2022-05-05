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    Командир Ан-225 розповів, як повернути знищену «Мрію»

    Новий літак можна зробити з недобудованої частини &laquo;сестри Мрії&raquo; - Командир Ан-225 розповів, як повернути знищену «Мрію»
    Новий літак можна зробити з недобудованої частини «сестри Мрії»
    фото з відкритих джерел

    Командир Ан-225 каже, що відновити літак «Мрія» неможливо, однак можна збудувати новий

    Відновити найбільший транспортний літак у світі Ан-225 «Мрія», знищений російськими військовими, неможливо, але є шанс створити новий. Про це розповів командир одного із трьох екіпажів літака АН-225 Дмитро Антонов в інтерв'ю «Голосу Америки».

    «Знищено майже половину літака повністю. Основна частина, в якій льотчики мешкали, де ми жили, де проводили весь свій час, це наша пілотська кабіна – це знищено. Крило одне, і друге, я вже бачу теж, силові конструкції, які є основними – вони головні деталі, швидше за все, вони пошкоджені температурою і крило вже використовувати, ні ліве напівкрило, ні праве напівкрило вже не можна буде», – пояснив Антонов.

    На думку командира Ан-225, новий літак можна зробити з недобудованої частини «сестри Мрії», але проєкт потребує значних вкладень: від 800 млн до 3 млрд доларів.

    «Звичайно, якщо намагатись оцінити економічну доцільність – це буде дуже важко. Тому що під неї потрібно знайти відповідний проєкт, схожий на запуск ракети у космос. Але поки що проєкту, заради якого вона відтворюватиметься, немає. Я так думаю, що, напевно, на початковому етапі все-таки «Мрія» не створюватиметься як комерційний проєкт, а саме як символ. І символ не лише України, а всього світу, символ – перемоги», – припустив льотчик.

    Відомо, що раніше представники ДП «Антонов» розповіли про плани щодо відновлення «Мрії». Для цього створено Міжнародний фонд відновлення.

    Нагадаємо, «Мрію» було спалено у аеропорту Гостомеля, що на Київщині, ще у перші дні війни Росії в Україні.

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    Теги: росія окупанти війна Антонов Мрія літак Україна окупація #stoprussia
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    Командир Ан-225 розповів, як повернути знищену «Мрію»