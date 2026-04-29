Торгівля людьми і відмивання грошей: поліція Польщі затримала українців
Троє затриманих взяті під варту: у провадженні загалом 30 підозрюваних, 12 вже засуджені
Співробітники Центрального бюро розслідувань поліції Польщі затримали 10 громадян України, яких підозрюють у торгівлі людьми та відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.
Криптообмінники і наркотики
Операції з затримання пройшли у трьох містах – Варшаві, Лодзі та Вроцлаві. За словами представниці Національної прокуратури Польщі Катажини Калув-Яшевської, підозрювані займалися торгівлею людьми та легалізацією злочинних доходів, зокрема через мережу пунктів обміну криптовалют.
Під час обшуків правоохоронці вилучили ноутбуки, смартфони, планшети та документи щодо роботи криптообмінників. В одному з приміщень виявили наркотичні та психотропні речовини, зокрема: марихуану, амфетамін, мефедрон, MDMA та ЛСД.
Звинувачення і вироки
Усім 10 затриманим висунуто офіційні звинувачення. Їм інкримінують участь в організованому злочинному угрупованні, торгівлю людьми, сутенерство, відмивання грошей, а також підготовку до збуту наркотиків і психотропних речовин. Троє із затриманих взяті під варту.
Прокуратура повідомляє, що загалом у цьому провадженні підозрюваними є 30 осіб. Щодо 12 із них уже набрали чинності обвинувальні вироки суду.
Нагадаємо, нещодавно у центрі польського Вроцлава двоє чоловіків напали з ножем на 32-річного українця, який намагався продати їм свій автомобіль. Зловмисники завдали йому 14 ножових поранень – чоловік вижив. Нападників затримала поліція.
До слова, у 2025 році польські правоохоронці вже викривали банду, до якої входили переважно українці, – тоді йшлося про сутенерство та торгівлю людьми у великих містах країни.
