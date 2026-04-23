Розмахував сокирою та намагався відібрати скутер у підлітка: у Києві затримано агресивного дебошира

Розлючений чоловік схопив сокиру та, голосно лаючись, почав бити нею по деревах та металевих опорах, чим неабияк налякав перехожих

У Дніпровському районі столиці поліцейські затримали 30-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння влаштував безлад посеред вулиці. Зловмисник намагався відібрати скутер у неповнолітнього, а згодом схопив сокиру і почав бити нею по деревах довкола. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Подія сталася на вулиці Сергія Набоки. Нетверезий киянин вирішив покататися на мотоскутері неповнолітнього хлопця, а після заперечень підлітка дістав із багажника свого автомобіля болгарку. Нею він намагався зрізати ланцюг, яким транспортний засіб був прикріплений до будівлі.

Болгарка, вилучена у дебошира фото: Національна поліція України

За інформацією правоохоронців, коли заволодіти скутером не вдалося, розлючений чоловік схопив сокиру та, голосно лаючись, почав бити нею по деревах та металевих опорах, чим неабияк налякав перехожих.

За вчинені дії дебоширу загрожує до п’яти років обмеження волі фото: Національна поліція України

Працівники полку поліції особливого призначення № 2 спільно з поліцейськими районного управління затримали дебошира в порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України. Дізнавачі вже повідомили правопорушнику про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, що становить грубе порушення громадського порядку. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

