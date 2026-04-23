Розмахував сокирою та намагався відібрати скутер у підлітка: у Києві затримано агресивного дебошира

Ірина Міллер
Сокира, якою чоловік налякав сусідів
фото: Національна поліція України

Розлючений чоловік схопив сокиру та, голосно лаючись, почав бити нею по деревах та металевих опорах, чим неабияк налякав перехожих

У Дніпровському районі столиці поліцейські затримали 30-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння влаштував безлад посеред вулиці. Зловмисник намагався відібрати скутер у неповнолітнього, а згодом схопив сокиру і почав бити нею по деревах довкола. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Подія сталася на вулиці Сергія Набоки. Нетверезий киянин вирішив покататися на мотоскутері неповнолітнього хлопця, а після заперечень підлітка дістав із багажника свого автомобіля болгарку. Нею він намагався зрізати ланцюг, яким транспортний засіб був прикріплений до будівлі.

Болгарка, вилучена у дебошира
фото: Національна поліція України

За інформацією правоохоронців, коли заволодіти скутером не вдалося, розлючений чоловік схопив сокиру та, голосно лаючись, почав бити нею по деревах та металевих опорах, чим неабияк налякав перехожих.

За вчинені дії дебоширу загрожує до п’яти років обмеження волі
фото: Національна поліція України

Працівники полку поліції особливого призначення № 2 спільно з поліцейськими районного управління затримали дебошира в порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України. Дізнавачі вже повідомили правопорушнику про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, що становить грубе порушення громадського порядку. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, мешканця Київщини ледь не вбили за традиційне для Великодніх свят привітання «Христос Воскрес!». Інцидент стався вночі 13 квітня у Білій Церкві. До одного з місцевих закладів зайшов 35-річний чоловік та привітався до присутніх традиційним християнським вітанням «Христос Воскрес». 19-річний відвідувач, який сповідує іншу віру, агресивно відреагував на це. Між ними виникла словесна суперечка на релігійному ґрунті і молодик вирішив вбити опонента.

Раніше на  Київщині поліцейські затримали двох зловмисників, які вчинили розбійний напад на мешканця селища Калита. Як з'ясувало слідство, двоє мешканців села Семиполки віком 18 та 21 рік прийшли до помешкання потерпілого та, увійшовши до квартири, почали погрожувати застосуванням фізичного насильства й вимагати віддати мобільний телефон. Отримавши відмову, нападники завдали 40-річному господарю численних ударів руками по голові та обличчю, після чого силоміць відібрали мобільний телефон.

