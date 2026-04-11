«Класна країна для туризму, але...». Харків’янка розповіла про недоліки життя в Нідерландах

Українка пояснила, чому Нідерланди краще обирати для відпочинку, а не життя

Українка з Харкова поділися своїми враженнями від Нідерландів

Поліна Фаустова переїхала з Харкова до Німеччини та врешті обрала для життя Іспанію та наразі мешкає у Валенсії. За цей час вона побувала в різних країнах та поділилася власним досвідом еміграції й розповіла про недоліки життя в Нідерландах. Про це пише «Главком» із посиланням на відео.

Менталітет у Нідерландах

Нідерланди Поліна Фаустова називає «Німеччиною на мінімалках». За словами українки, у Нідерландах місцеві мешканці є закритим людьми та водночас дуже прямими в спілкуванні. «Це не той тип культури, де тебе швидко приймають своєю. Плюс сама мова складна, і без неї нормальне життя і робота сильно обмежуються, навіть якщо багато хто каже, що всі говорять англійською», – поділилася харків’янка.

Погода в Нідерландах

Поліна Фаустова вважає погоду в Нідерландах «жахливою». Також на її думку, клімат у цій країні гірший, ніж у Німеччині. Зокрема, погода в Нідерландах відзначається похмурою, вологою та дощовою погодою, а сонячні дні є рідкістю.

Житло в Нідерландах

У Нідерландах орендувати житло вартує чимало. Харків’янка запевняє, що крім високих цін на нерухомість, вільне та доступне житло знайти складно. «Якщо ти не місцевий, знайти нормальну квартиру майже нереально. Плюс оренда дуже висока, і часто тебе просто відсіюють ще до перегляду», – пояснила українка.

Медицина в Нідерландах

Страхування в Нідерландах коштує дорого. Разом із цим потрапити швидко потрапити до лікаря не так уже й легко.

Ціни на транспорт

Щоби подорожувати країною в Нідерландах доведеться витратитися. Адже ціни на транспорт у цій країні чималі. Також Поліна Фаустова розповіла, для того, щоб доїхати з передмістя на роботу в центр міста – треба буде їхати потягом.

Крім цього, у Нідерландах високі податки: «Ще тут високі податки й загальна вартість життя. Усе разом створює відчуття, що ти постійно витрачаєш більше, ніж очікував. Це дуже нагадує мені Німеччину, тому для мене Нідерланди – це класна країна для туризму, але не та, яку я б обрала для життя».

