В Одесі в автомобілі знайшли мертвим депутата міськради: подробиці від поліції

Лариса Голуб
Лариса Голуб
В Одесі в автомобілі знайшли мертвим депутата міськради: подробиці від поліції
За попередніми даними, в Одесі загинув Олександр Іваницький
Чоловіка знайшли без ознак життя в салоні автомобіля на одній із вулиць міста

Сьогодні вранці, 20 квітня, у Приморському районі Одеси сталася трагічна подія — у власному автомобілі було виявлено тіло відомого політика, депутата міської ради від фракції «Довіряй ділам» Олександра Іваницького. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Думську» та правоохоронні органи.

Повідомляється, що подія сталася сьогодні вранці у Приморському районі.

Обставини події

За попередньою інформацією поліції в Одеській області, тіло чоловіка з вогнепальним пораненням знайшли в салоні автівки на одній із вулиць міста.

«Тіло чоловіка було виявлено в автівці на одній із вулиць міста. Попередньо встановлено, що він міг скоїти самогубство із застосуванням вогнепальної зброї», – йдеться в повідомленні поліції.

На місці працює слідчо-оперативна група. Наразі основною версією слідства є самогубство.

Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та остаточної правової кваліфікації справи.

Що відомо про загиблого

В Одесі в автомобілі знайшли мертвим депутата міськради: подробиці від поліції фото 1

«Помер депутат Одеської міськради Олександр Іваницький На 51 році життя трагічно пішов із життя депутат Одеської міської ради Олександр Іваницький», – повідомляє видання «Думська».

Відомо, що Олександр Іваницький народився 1 жовтня 1975 року в Одесі. Мав дві вищі освіти: інженерно-будівельну та юридичну, був кандидатом технічних наук. Тривалий час займався управлінською діяльністю в будівельній та портовій галузях.

Входив до близького кола Труханова, зокрема й до реального керівництва «Довіряй ділам».

Депутатську діяльність розпочав у 2010 році. Протягом трьох скликань входив до складу Одеської міської ради, де очолював постійну комісію з питань житлово-комунального господарства.

