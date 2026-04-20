В Одесі в автомобілі знайшли мертвим депутата міськради: подробиці від поліції

За попередніми даними, в Одесі загинув Олександр Іваницький

Чоловіка знайшли без ознак життя в салоні автомобіля на одній із вулиць міста

Сьогодні вранці, 20 квітня, у Приморському районі Одеси сталася трагічна подія — у власному автомобілі було виявлено тіло відомого політика, депутата міської ради від фракції «Довіряй ділам» Олександра Іваницького. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Думську» та правоохоронні органи.

Повідомляється, що подія сталася сьогодні вранці у Приморському районі.

Обставини події

За попередньою інформацією поліції в Одеській області, тіло чоловіка з вогнепальним пораненням знайшли в салоні автівки на одній із вулиць міста.

«Тіло чоловіка було виявлено в автівці на одній із вулиць міста. Попередньо встановлено, що він міг скоїти самогубство із застосуванням вогнепальної зброї», – йдеться в повідомленні поліції.

На місці працює слідчо-оперативна група. Наразі основною версією слідства є самогубство.

Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та остаточної правової кваліфікації справи.

Що відомо про загиблого

«Помер депутат Одеської міськради Олександр Іваницький На 51 році життя трагічно пішов із життя депутат Одеської міської ради Олександр Іваницький», – повідомляє видання «Думська».

Відомо, що Олександр Іваницький народився 1 жовтня 1975 року в Одесі. Мав дві вищі освіти: інженерно-будівельну та юридичну, був кандидатом технічних наук. Тривалий час займався управлінською діяльністю в будівельній та портовій галузях.

Входив до близького кола Труханова, зокрема й до реального керівництва «Довіряй ділам».

Депутатську діяльність розпочав у 2010 році. Протягом трьох скликань входив до складу Одеської міської ради, де очолював постійну комісію з питань житлово-комунального господарства.

