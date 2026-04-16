«Цього не буде»: Польща заблокувала ідею швидкого вступу України до ЄС

Єгор Голівець
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський розкритикував прискорений вступ України до ЄС
Польща не підтримує ідею прискореного вступу України до Європейського Союзу та наполягає на проходженні повної процедури приєднання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

Варшава поділяє позицію угорського політика Петера Мадяра, який також виступає проти спрощеного сценарію вступу України до ЄС.

«Він говорить те, що є також і нашою позицією. У Єврокомісії з’явилася ідея про прискорене членство. Цього не буде. Ми вважаємо, що Україна має виконати всі умови, так само як це довелося зробити нам».

Сікорський наголосив, що процес євроінтеграції передбачає складні переговори за окремими напрямками. «І, звісно, будуть складні розділи переговорів, такі як сільське господарство чи транспорт», – додав він.

Нагадаємо, що за даними Politico, попри політичну підтримку України, питання її швидкого вступу до ЄС стикається з опором з боку низки ключових країн, зокрема Франції, Німеччини, Італії та Нідерландів, які наполягають на дотриманні стандартної процедури та «принципу заслуг», побоюючись внутрішньополітичних ризиків, зростання популізму та складних референдумів, що ускладнює просування теми розширення навіть на рівні самітів Євросоюзу.

Водночас у ЄС визнають важливість євроінтеграції України як політичного сигналу підтримки, однак наголошують, що навіть союзники Києва виступають за обережний підхід і не готові до швидкого ухвалення рішень без узгодження позицій із ключовими державами-членами.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз не може надати Україні конкретну дату вступу, хоча Київ демонструє значний прогрес у проведенні реформ. 

Читайте також:

Читайте також

Україна не лише захищається, а й формує правила гри у глобальній кібербезпеці
Створено неформальне «цифрове НАТО» за участю України
10 квiтня, 14:02
Генерал США Антоніо Агуто-молодший випив літр чачі у Києві та потрапив у скандал
Генерал США після вечірки у Києві отримав струс мозку: подробиці
17 березня, 11:07
З дизелем до кінця березня все добре, але квітень під питанням
Пального в Україні вистачить до кінця березня: що буде далі
23 березня, 18:38
95-та бригада встановила контроль над Березовим
ЗСУ взяли під контроль населений пункт на Дніпропетровщині
26 березня, 18:49
Шаман наголосив, що ключ до перемоги – не лише на полі бою
Розвідник пояснив, що треба робити українцям, аби завершилася війна
28 березня, 20:20
Каллас наголосила, що досі існують певні перешкоди для надання Україні кредиту у 90 млрд євро
«Гарних новин немає». Глава дипломатії ЄС зробила заяву про кредит для України
31 березня, 16:04
Військовий омбудсман Ольга Решетилова
На що найчастіше скаржаться військові. Військовий омбудсман розповіла
6 квiтня, 10:59
Фермери зменшили площі посіву через ризик провалу експорту
Війна на Близькому Сході підвищила витрати українських фермерів: деталі
10 квiтня, 16:57
Кошти мають надійти протягом 2026 року
Рютте пообіцяв Україні $60 млрд військової допомоги: коли надійдуть кошти
Вчора, 18:26

Росія націлилася на острови Балтики. Швеція назвала мету Путіна
Росія націлилася на острови Балтики. Швеція назвала мету Путіна
Посол України назвав найбільш популярного політика Чехії
Посол України назвав найбільш популярного політика Чехії
Мадяр відмовився від резиденції Орбана в Будайському замку: причина
Мадяр відмовився від резиденції Орбана в Будайському замку: причина
«Цього не буде»: Польща заблокувала ідею швидкого вступу України до ЄС
«Цього не буде»: Польща заблокувала ідею швидкого вступу України до ЄС
Зеленський прибув у Нідерланди: деталі візиту
Зеленський прибув у Нідерланди: деталі візиту
Словенія заговорила про вихід з НАТО і курс на Москву
Словенія заговорила про вихід з НАТО і курс на Москву

«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Вчора, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Вчора, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Вчора, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
14 квiтня, 15:00

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
