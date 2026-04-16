«Цього не буде»: Польща заблокувала ідею швидкого вступу України до ЄС

Глава МЗС Сікорський заявив, що Київ має пройти повну процедуру і виконати всі умови

Польща не підтримує ідею прискореного вступу України до Європейського Союзу та наполягає на проходженні повної процедури приєднання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

Варшава поділяє позицію угорського політика Петера Мадяра, який також виступає проти спрощеного сценарію вступу України до ЄС.

«Він говорить те, що є також і нашою позицією. У Єврокомісії з’явилася ідея про прискорене членство. Цього не буде. Ми вважаємо, що Україна має виконати всі умови, так само як це довелося зробити нам».

Сікорський наголосив, що процес євроінтеграції передбачає складні переговори за окремими напрямками. «І, звісно, будуть складні розділи переговорів, такі як сільське господарство чи транспорт», – додав він.

Нагадаємо, що за даними Politico, попри політичну підтримку України, питання її швидкого вступу до ЄС стикається з опором з боку низки ключових країн, зокрема Франції, Німеччини, Італії та Нідерландів, які наполягають на дотриманні стандартної процедури та «принципу заслуг», побоюючись внутрішньополітичних ризиків, зростання популізму та складних референдумів, що ускладнює просування теми розширення навіть на рівні самітів Євросоюзу.

Водночас у ЄС визнають важливість євроінтеграції України як політичного сигналу підтримки, однак наголошують, що навіть союзники Києва виступають за обережний підхід і не готові до швидкого ухвалення рішень без узгодження позицій із ключовими державами-членами.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз не може надати Україні конкретну дату вступу, хоча Київ демонструє значний прогрес у проведенні реформ.