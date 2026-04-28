Головна Новини
search button user button menu button

Двоє поляків напали з ножем на українця під час продажу авто

glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Поліція Вроцлава відкрила провадження за статтею «замах на вбивство»
фото з відкритих джерел

Поранений Дмитро встиг самотужки дістатися АЗС, де йому допомогли земляки

У польському Вроцлаві двоє чоловіків, які вдавали покупців автомобіля, скоїли замах на вбивство 26-річного громадянина України: потерпілий отримав 14 ножових поранень і опинився у лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання In Poland.  

Афера під виглядом покупки

Дмитро розмістив в інтернеті оголошення про продаж власного автомобіля. На нього відгукнулися двоє поляків, які приїхали дивитися машину. Огляд нібито задовольнив «покупців», і українець поїхав додому по документи. Проте далі події набули підозрілого перебігу: зловмисники попросили підвезти їх до банкомату, щоб зняти кошти для розрахунку. Однак у жодному з 15 банкоматів, до яких Дмитро підвозив пасажирів, гроші так і не вдалося зняти. Потім чоловіки попросили заїхати до одного з магазинів Żabka – але й там не вийшло: за словами одного з покупців, була велика черга.

Коли чоловік зупинився, щоб підписати договір купівлі-продажу, ситуація переросла у криваву розправу: обидва зловмисники раптово накинулися на нього з ножем. Незважаючи на отримані рани, Дмитро зумів відстебнути ремінь безпеки, вибратися з машини й покликати на допомогу. Загалом нападники встигли завдати йому 14 ножових поранень. 

Злочинців зрадив загублений телефон

Кидаючись тікати, один зі зловмисників загубив мобільний телефон. Дмитро підняв його і зателефонував своїй дівчині, домовившись про зустріч на найближчій автозаправній станції. Попри важкі поранення, він зміг самотужки дістатися АЗС, де українці надали йому першу допомогу й викликали екстрені служби.

Постраждалий встиг розповісти поліції обставини нападу й знепритомнів уже у машині швидкої допомоги. Медики наклали йому понад 50 швів. Наразі життю Дмитра нічого не загрожує. Поліція Вроцлава підтвердила інформацію про напад і повідомила про затримання двох громадян Польщі віком по 20 років. Відкрито провадження за статтею «замах на вбивство».

Нагадаємо, наприкінці 2025 року у польському місті Радом громадянин України став жертвою групового нападу після побутового конфлікту. Чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження і потрапив до лікарні. Про деталі інциденту повідомив посол України у Польщі Василь Боднар, уточнивши, що під час нападу звучали образи на національному ґрунті.

До слова, у грудні 2025 року у польській Гдині 41-річний поляк напав на українську продавчиню з нацистськими вигуками та погрозами. Правоохоронці затримали нападника.

Читайте також:

Теги: машини поліція напад Польща українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua