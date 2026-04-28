Двоє поляків напали з ножем на українця під час продажу авто

Поранений Дмитро встиг самотужки дістатися АЗС, де йому допомогли земляки

У польському Вроцлаві двоє чоловіків, які вдавали покупців автомобіля, скоїли замах на вбивство 26-річного громадянина України: потерпілий отримав 14 ножових поранень і опинився у лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання In Poland.

Афера під виглядом покупки

Дмитро розмістив в інтернеті оголошення про продаж власного автомобіля. На нього відгукнулися двоє поляків, які приїхали дивитися машину. Огляд нібито задовольнив «покупців», і українець поїхав додому по документи. Проте далі події набули підозрілого перебігу: зловмисники попросили підвезти їх до банкомату, щоб зняти кошти для розрахунку. Однак у жодному з 15 банкоматів, до яких Дмитро підвозив пасажирів, гроші так і не вдалося зняти. Потім чоловіки попросили заїхати до одного з магазинів Żabka – але й там не вийшло: за словами одного з покупців, була велика черга.

Коли чоловік зупинився, щоб підписати договір купівлі-продажу, ситуація переросла у криваву розправу: обидва зловмисники раптово накинулися на нього з ножем. Незважаючи на отримані рани, Дмитро зумів відстебнути ремінь безпеки, вибратися з машини й покликати на допомогу. Загалом нападники встигли завдати йому 14 ножових поранень.

Злочинців зрадив загублений телефон

Кидаючись тікати, один зі зловмисників загубив мобільний телефон. Дмитро підняв його і зателефонував своїй дівчині, домовившись про зустріч на найближчій автозаправній станції. Попри важкі поранення, він зміг самотужки дістатися АЗС, де українці надали йому першу допомогу й викликали екстрені служби.

Постраждалий встиг розповісти поліції обставини нападу й знепритомнів уже у машині швидкої допомоги. Медики наклали йому понад 50 швів. Наразі життю Дмитра нічого не загрожує. Поліція Вроцлава підтвердила інформацію про напад і повідомила про затримання двох громадян Польщі віком по 20 років. Відкрито провадження за статтею «замах на вбивство».



Нагадаємо, наприкінці 2025 року у польському місті Радом громадянин України став жертвою групового нападу після побутового конфлікту. Чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження і потрапив до лікарні. Про деталі інциденту повідомив посол України у Польщі Василь Боднар, уточнивши, що під час нападу звучали образи на національному ґрунті.

До слова, у грудні 2025 року у польській Гдині 41-річний поляк напав на українську продавчиню з нацистськими вигуками та погрозами. Правоохоронці затримали нападника.