Головна Новини
search button user button menu button

За 9 км від резиденції Путіна на Валдаї з’явилися антидронові сітки (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
За 9 км від резиденції Путіна на Валдаї з’явилися антидронові сітки (фото)
Масивні сітки, натягнуті безпосередньо над вантажівками
фото: російські медіа

Журналісти оприлюднили фотографії, які підтверджують облаштування нових оборонних об'єктів

У Валдайському районі Новгородської області Росії над майданчиками для зупинки вантажного транспорту зафіксовано появу спеціальних антидронових сіток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Повідомляється, що ці захисні споруди з'явилися всього за дев'ять кілометрів від офіційної заміської резиденції російського диктатора Володимира Путіна.

Журналісти зазначають, що масивні сітки натягнули безпосередньо над фурами, що стоять на спеціальних майданчиках уздовж федеральної траси М-10 «Росія» поблизу міста Валдай. Вони наголошують, що раніше таких загороджень у цьому районі ніколи не було. Перевірка архівних панорамних знімків сервісу «Яндекс Карти» та супутникових зображень платформи Google Maps, датованих минулим 2025 роком, показала, що ці захисні конструкції на вказаній локації тоді повністю були відсутні.

За 9 км від резиденції Путіна на Валдаї з’явилися антидронові сітки (фото) фото 1
фото: російські медіа

За даними розслідувачів, російські служби почали терміново обладнувати прилеглу до резиденції Путіна інфраструктуру захисними сітками після успішної та масштабної операції українських спецслужб під назвою «Павутина», яка відбулася 1 червня 2025 року.

«Валдай» – це одна з головних офіційних резиденцій Президента Російської Федерації. Знаходиться у Новгородській області Росії, приблизно за 20 км від міста Валдай, на березі озера Ужин. Величезна закрита територія площею близько 250 га, де розташовані особисті палаци, гостьові будинки та інша інфраструктура.

Раніше журналісти вже фіксували, що навколо резиденції на Валдаї побудували щонайменше сім спеціальних стаціонарних башт, на які росіяни встановили зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1» для захисту від ударів українських безпілотників.

«Главком» писав, що у російській столиці зафіксували розгортання нових зенітних ракетних комплексів «Панцирь-СМД-Е» безпосередньо на дахах цивільних споруд. Росіяни використовують важкі гелікоптери для термінового посилення протиповітряної оборони міста на тлі постійних нальотів далекобійних безпілотників. 

За даними аналітиків, лише протягом 2025 року навколо російської столиці було розгорнуто понад 40 нових систем «Панцирь-С1», частину з яких забрали з прикриття інших регіонів. Загалом із 2023 року загальна кількість додаткових комплексів, які захищають небо над Москвою, вже перевищила 100 одиниць. 

Читайте також:

Теги: росія путін дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За ніч 14 квітня росіяни випустили по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет. Головна ціль цього удару – Київ
Ця атака була потрібна Путіну саме сьогодні
14 травня, 09:15
В декількох російських містах відбулися паради Путіна
У Росії розпочались паради Путіна: що відомо
9 травня, 08:57
Бієнале у Венеції
Сирени над Венецією: на Бієнале увімкнули повітряну тривогу перед павільйоном Росії
10 травня, 08:10
Будинок у Дарницькому районі Києва, у який влучила російська ракета Х-101 під час масованого удару 14 травня
FT: Ракети для атаки на Київ виготовили у 2026 році із західних деталей
16 травня, 01:50
Ексміністр Дмитро Кулеба закликав не ігнорувати загрозу нових ударів по Києву
«Треба психологічно готуватися». Ексглава МЗС зробив тривожну заяву про ситуацію у Києві
26 травня, 12:06
Рубіо висловився за збереження контактів із Росією задля запобігання кризам
Рубіо заявив, що для США важливо зберігати відносини з Росією
3 червня, 22:28
Президент окреслив можливу роль міжнародних партнерів у переговорному процесі
Зеленський заявив про «вікно для переговорів» щодо закінчення війни
31 травня, 19:49
Три чверті регіонів РФ опинилися в дефіциті
Петербурзький форум оголив проблеми російської економіки – розвідка
4 червня, 19:44
Видно масштабну пожежу на території нафтового терміналу
Атака на нафтовий термінал в Петербурзі: супутниковий знімок з наслідками удару
3 червня, 15:56

Новини

За 9 км від резиденції Путіна на Валдаї з’явилися антидронові сітки (фото)
Сьогодні, 18:24
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:29
В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
Вчора, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
6 червня, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
5 червня, 12:16

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua