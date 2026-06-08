За 9 км від резиденції Путіна на Валдаї з’явилися антидронові сітки (фото)

Журналісти оприлюднили фотографії, які підтверджують облаштування нових оборонних об'єктів

У Валдайському районі Новгородської області Росії над майданчиками для зупинки вантажного транспорту зафіксовано появу спеціальних антидронових сіток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Повідомляється, що ці захисні споруди з'явилися всього за дев'ять кілометрів від офіційної заміської резиденції російського диктатора Володимира Путіна.

Журналісти зазначають, що масивні сітки натягнули безпосередньо над фурами, що стоять на спеціальних майданчиках уздовж федеральної траси М-10 «Росія» поблизу міста Валдай. Вони наголошують, що раніше таких загороджень у цьому районі ніколи не було. Перевірка архівних панорамних знімків сервісу «Яндекс Карти» та супутникових зображень платформи Google Maps, датованих минулим 2025 роком, показала, що ці захисні конструкції на вказаній локації тоді повністю були відсутні.

фото: російські медіа

За даними розслідувачів, російські служби почали терміново обладнувати прилеглу до резиденції Путіна інфраструктуру захисними сітками після успішної та масштабної операції українських спецслужб під назвою «Павутина», яка відбулася 1 червня 2025 року.

«Валдай» – це одна з головних офіційних резиденцій Президента Російської Федерації. Знаходиться у Новгородській області Росії, приблизно за 20 км від міста Валдай, на березі озера Ужин. Величезна закрита територія площею близько 250 га, де розташовані особисті палаци, гостьові будинки та інша інфраструктура.

Раніше журналісти вже фіксували, що навколо резиденції на Валдаї побудували щонайменше сім спеціальних стаціонарних башт, на які росіяни встановили зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1» для захисту від ударів українських безпілотників.

«Главком» писав, що у російській столиці зафіксували розгортання нових зенітних ракетних комплексів «Панцирь-СМД-Е» безпосередньо на дахах цивільних споруд. Росіяни використовують важкі гелікоптери для термінового посилення протиповітряної оборони міста на тлі постійних нальотів далекобійних безпілотників.

За даними аналітиків, лише протягом 2025 року навколо російської столиці було розгорнуто понад 40 нових систем «Панцирь-С1», частину з яких забрали з прикриття інших регіонів. Загалом із 2023 року загальна кількість додаткових комплексів, які захищають небо над Москвою, вже перевищила 100 одиниць.