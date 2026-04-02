Польща затримала двох українців, які ввезли до країни 12 росіян-нелегалів

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Інцидент стався 31 березня під час планової перевірки транспортних шляхів, що ведуть із Південної Європи
фото: Прикордонна служба Польщі (ілюстративне)

Громадянам РФ було заборонено в'їзд до країн Шенгенської зони та депортовано з Польщі

Польські прикордонники затримали двох громадян України, які незаконно перевозили через кордон 12 росіян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf24.

Затримання відбулося 31 березня в польському місті Сянок під час звичної перевірки транспорту на кордоні зі Словаччиною. Прикордонники зупинили автобус, всередині якого сиділи 12 громадян РФ, яких перевозили двоє українців.

З’ясувалось, що у всіх росіян немає документів, тому вони не можуть законно перетинати польсько-словацький кордон або перебувати у Польщі. Правоохоронці також установили, що росіяни подавали заявки на проживання в Угорщині й повинні були перебувати там без права на виїзд.

Після викриття схеми всі російські громадяни зізналися, що незаконно перетинали кордон, і їм винесли вирок у шість місяців умовного терміну з відстрочкою на 2 роки. Крім того, росіянам заборонили в'їзд до країн Шенгенської зони та депортували з Польщі – вони поїхали до Білорусі.

Тим часом двох українців, які організували схему та керували транспортом, звинуватили в організації незаконного перетину кордону й засудили до одного року умовного ув’язнення з відстрочкою на два роки.

Нагадаємо, Європейський Союз розглядає можливість припинення визнання небіометричних закордонних паспортів громадян Росії. Ініціативу висунула Німеччина.

До слова, німецькі правоохоронні органи встановили особи та оголосили у міжнародний розшук двох громадян РФ, підозрюваних у серії руйнівних кіберзлочинів. Йдеться про двох ймовірних учасників кіберугруповань GandCrab і REvil – Даніїла Максимовича Щукіна та Анатолія Сергійовича Кравчука.  Їх оголосили в міжнародний розшук та внесли до списку найбільш розшукуваних осіб Європолу.

