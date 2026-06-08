Подорожачав бензин? Винні мігранти! Українка розповіла, як трампівська пропаганда зомбує американців

«Навіть абсолютно аполітичні громадяни потрошку всмоктують в себе цю інформацію з провладних каналів»

У Сполучених Штатах Америки посилюється пропагандистський тиск на суспільство, спрямований проти мігрантів. Через телевізійні канали та провладні медіа американцям щодня вселяють думку, що саме приїжджі є причиною економічних та соціальних проблем у країні. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла колишня співробітниця видання Тетяна Котенко.

Тетяна після початку повномасштабного вторгнення проживала у США, але через посилення міграційного тиску була змушена переїхати до Європи.

За словами Тетяни Котенко, антимігрантська риторика нової адміністрації Дональда Трампа проникла в усі сфери життя американців, впливаючи навіть на тих, хто ніколи не цікавився політикою.

«Людям зранку до ночі розповідають, що ситуація з криміналом погіршилася через мігрантів. Бензин підскочив у ціні – теж через мігрантів. Навіть абсолютно аполітичні громадяни потрошку всмоктують в себе цю інформацію з провладних каналів», – зазначає українка.

Тетяна додає, що в американському суспільстві через це з'явилася небезпечна тенденція: «Останнім часом почали траплятися ситуації, коли сусіди почали доносити на своїх сусідів-мігрантів, якщо їм щось не сподобалося».

Тетяна навела реальний приклад того, як американці використовують міграційні служби заради власного збагачення: «Була ситуація в Міннеаполісі, коли жінка викликала працівників-мігрантів з якоїсь латиноамериканської країни (за готівку), які їй перекривали дах. І вона, щоб з ними не розраховуватися, просто їх здала «айсам». Цих нелегалів заарештували».

USCIS (United States Citizenship and Immigration Services) – Служба громадянства та імміграції США. Це державне агентство відповідає за розгляд усіх питань, пов'язаних з імміграцією, наданням притулку, дозволами на роботу та отриманням американського громадянства.

Українка додає, що «зараз багато американців підтримують рух проти мігрантів, тому що дуже багато негативної інформації навколо них. Не знаю, навіщо це все робиться, бо виїжджають мігранти, які працюють на таких небажаних роботах, як, скажімо, догляд за літніми людьми за геть невеликі гроші. Команда Трампа хоче звільнити ці місця, аби туди пішли працювати самі американці»

«Главком» писав, що під час візиту до Шотландії президент США Дональд Трамп заявив, що імміграція «вбиває Європу». Відповідаючи на запитання журналіста, він сказав: «Щодо імміграції – вам краще взятися за розум. Інакше у вас більше не буде Європи. Ви маєте зупинити це жахливе вторгнення, яке зараз відбувається в Європі. Деякі лідери цьому не дозволили статися, і вони не отримують належного визнання». Американський президент не уточнив, кого саме має на увазі, зазначивши, що не хоче «засоромити інших».