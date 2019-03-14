Торнадо наробило лиха на заході Німеччини, є постраждалі



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Вітер зривав дахи з будинків, у багатьох будівлях розбиті вікна

Відео з місця події зафіксували, як на містечко Рьотген насунулась воронкоподібна хмара

У містечку Рьотген на заході Німеччини в результаті торнадо пошкоджені понад 30 будинків, п'ять осіб постраждали.

Про це 14 березня повідомляє Deutsche Welle.

Відео з місця події зафіксували, як на містечко Рьотген насунулась воронкоподібна хмара. Пізніше німецькі метеорологи підтвердили, що це був торнадо.

Ein #Tornado fegte heute durch den Ortskern von Roetgen bei Aachen. Er hinterließ abgedeckte Dächer und weitere Schäden. pic.twitter.com/82FUAVcfSa — WDR aktuell (@WDR) 13 марта 2019 г.

Вітер зривав дахи з будинків, у багатьох будівлях розбиті вікна. Жителів понад 10 будинків евакуювали.

Власник місцевого готелю запропонував постраждалим безкоштовне житло. Місцева влада також облаштувала тимчасове житло у будівлі школи.

Масштабні руйнівні торнадо досить рідкі явища в Німеччині. Незважаючи на це, німецькі метеорологи зафіксували 17 торнадо в Німеччині в минулому році.

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих в результаті торнадо в американському штаті Алабама зросла до 23. Серед загиблих є діти.

Також через смерчі понад 10 тисяч людей залишилися без електрики.

Джерело: Європейська правда