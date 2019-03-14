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    Торнадо наробило лиха на заході Німеччини, є постраждалі

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    <p>Вітер зривав дахи з будинків, у багатьох будівлях розбиті вікна</p> - Торнадо наробило лиха на заході Німеччини, є постраждалі

    Вітер зривав дахи з будинків, у багатьох будівлях розбиті вікна

    Відео з місця події зафіксували, як на містечко Рьотген насунулась воронкоподібна хмара

    У містечку Рьотген на заході Німеччини в результаті торнадо пошкоджені понад 30 будинків, п'ять осіб постраждали.

    Про це 14 березня повідомляє Deutsche Welle.

    Відео з місця події зафіксували, як на містечко Рьотген насунулась воронкоподібна хмара. Пізніше німецькі метеорологи підтвердили, що це був торнадо.

    Вітер зривав дахи з будинків, у багатьох будівлях розбиті вікна. Жителів понад 10 будинків евакуювали.

    Власник місцевого готелю запропонував постраждалим безкоштовне житло. Місцева влада також облаштувала тимчасове житло у будівлі школи.

    Масштабні руйнівні торнадо досить рідкі явища в Німеччині. Незважаючи на це, німецькі метеорологи зафіксували 17 торнадо в Німеччині в минулому році.

    Раніше повідомлялося, що кількість загиблих в результаті торнадо в американському штаті Алабама зросла до 23. Серед загиблих є діти.

    Також через смерчі понад 10 тисяч людей залишилися без електрики.

    Джерело: Європейська правда

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