Торнадо наробило лиха на заході Німеччини, є постраждалі
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Вітер зривав дахи з будинків, у багатьох будівлях розбиті вікна
Відео з місця події зафіксували, як на містечко Рьотген насунулась воронкоподібна хмара
У містечку Рьотген на заході Німеччини в результаті торнадо пошкоджені понад 30 будинків, п'ять осіб постраждали.
Про це 14 березня повідомляє Deutsche Welle.
Відео з місця події зафіксували, як на містечко Рьотген насунулась воронкоподібна хмара. Пізніше німецькі метеорологи підтвердили, що це був торнадо.
Ein #Tornado fegte heute durch den Ortskern von Roetgen bei Aachen. Er hinterließ abgedeckte Dächer und weitere Schäden. pic.twitter.com/82FUAVcfSa— WDR aktuell (@WDR) 13 марта 2019 г.
Вітер зривав дахи з будинків, у багатьох будівлях розбиті вікна. Жителів понад 10 будинків евакуювали.
Власник місцевого готелю запропонував постраждалим безкоштовне житло. Місцева влада також облаштувала тимчасове житло у будівлі школи.
Масштабні руйнівні торнадо досить рідкі явища в Німеччині. Незважаючи на це, німецькі метеорологи зафіксували 17 торнадо в Німеччині в минулому році.
Раніше повідомлялося, що кількість загиблих в результаті торнадо в американському штаті Алабама зросла до 23. Серед загиблих є діти.
Також через смерчі понад 10 тисяч людей залишилися без електрики.
Джерело: Європейська правда