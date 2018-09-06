Toyota відкликає понад мільйон автомобілів через ризик загоряння



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Електрична частина системи відкликаних автівок може викликати пожежу

Японська автомобілебудівна корпорація Toyota Motor Corporation відкликає понад мільйон автомобілів Prius і C-HR по всьому світу для ремонту електричної частини системи, яка може викликати пожежу.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У США Toyota відкличе 192 тисячі автомобілів, відкликання також торкнеться Японії. Відкличуть деякі моделі Prius 2016-2018 років випуску, гібридів Prius Prime і газоелектричних версій C-HR.

Видання зазначає, що це пов'язано з проблемами при збірці автомобілів. За словами представника компанії, у вересні в Японії вже сталася одна пожежа через дефект проводів. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Як відомо, німецька компанія Volkswagen відкликає майже 700 тисяч автомобілів Tiguan і Touran по всьому світу через ризик короткого замикання у світловій панелі на даху.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що BMW відкликає з європейського ринку 324 тисячі дизельних автомобілів.

У травні «Главком» повідомляв, що BMW відкликає ще 312 тисяч автомобілів у Британії через можливість порушення електроживлення під час їзди.