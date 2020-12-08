Трагедія на Львівщині: дворічна дитина загинула, граючи із сірниками

Хлопчик разом з чотирирічною сестрою та шестирічним братом перебували вдома самі, без нагляду дорослих

Хлопчик разом з чотирирічною сестрою та шестирічним братом перебували вдома самі, без нагляду дорослих

Хлопчик грав сірниками і в якийсь момент на ньому загорівся одяг

У Львівській області дитина, залишившись у будинку без дорослих з чотирирічною сестрою і шестирічним братом, загинула, граючись із сірниками. Хлопчик отримав термічні опіки та отруївся продуктами горіння, повідомляє пресслужба Поліції Львівської області.

«Сьогодні, 8 грудня, близько дев'ятої години ранку в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місті Жидачів загинув малолітній хлопчик / ... / Хлопчик віком 2 роки 8 місяців проживав у будинку разом з матір'ю, чотирирічною сестрою і шестирічним братом. Попередньо встановлено, що хлопчик грав сірниками і в якийсь момент на ньому загорівся одяг», - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Відзначається, що в момент трагедії троє дітей були вдома самі. Мати була на роботі.

До дітей зайшла тітка і відразу викликала швидку допомогу, а також подзвонила в поліцію.

«Як у подальшому встановили лікарі, хлопчик отримав термічні опіки та отруївся продуктами горіння. Не дивлячись на зусилля медиків, врятувати життя дитині не вдалося», - підкреслили у відомстві.

Сестра і брат загиблого були доставлені в медустанову для медогляду. Їхньому життю загрози немає.

За цим фактом слідчі Жидачівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ст.166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Винному загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.