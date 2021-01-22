  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під час пожежі на Київщині загинув чоловік (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пожежа сталась у приватному будинку - Під час пожежі на Київщині загинув чоловік (відео)
    Пожежа сталась у приватному будинку
    Фото: ДСНС

    Тіло чоловіка похилого віку виявили рятувальники під час ліквідації пожежі

    У п’ятницю, 22 січня, вранці сталася пожежа в житлового будинку в с. Шевченкове Переяслав-Хмельницького району. Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби м. Переяслав 07:50, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    До гасіння пожежі був направлений черговий караул 27 Державної пожежно-рятувальної частини м. Переяслав.

    На місці пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1945 р.н.

    Пожежу було локалізовано о 08:27 та ліквідовано о 08:57.

    На місці пожежі працювало 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

    Причини пожежі та збитки встановлюються.

    Як повідомлялося, 21 січня ввечері сталась пожежа на відкритій місцевості на вул. Празькій, 18 у Дніпровському районі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили жінку 1972 року народження, яка отримала опіки обличчя.

    Теги: пожежа трагедія ДСНС смерть Київщина рятувальники чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies