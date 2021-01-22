Під час пожежі на Київщині загинув чоловік (відео)

Тіло чоловіка похилого віку виявили рятувальники під час ліквідації пожежі

У п’ятницю, 22 січня, вранці сталася пожежа в житлового будинку в с. Шевченкове Переяслав-Хмельницького району. Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби м. Переяслав 07:50, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

До гасіння пожежі був направлений черговий караул 27 Державної пожежно-рятувальної частини м. Переяслав.

На місці пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1945 р.н.

Пожежу було локалізовано о 08:27 та ліквідовано о 08:57.

На місці пожежі працювало 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

Причини пожежі та збитки встановлюються.

Як повідомлялося, 21 січня ввечері сталась пожежа на відкритій місцевості на вул. Празькій, 18 у Дніпровському районі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили жінку 1972 року народження, яка отримала опіки обличчя.