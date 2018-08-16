Трагедія в Генуї: під завалами мосту можуть лишатися до 20 людей



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За даними влади Лігурії, в результаті обвалу мосту загинуло 39 людей, поранені – 16

Під завалами мосту Моранді, який обвалився 14 серпня у Генуї, можуть лишатися від 10 до 20 людей. Як повідомляє La Stampa, про це заявив прокурор Генуї Франческо Коцці.

«Ще 10-20 осіб можуть залишатися зниклими безвісти», - заявив прокурор.

За даними влади Лігурії, в результаті обвалу мосту загинуло 39 людей, поранені – 16, дев’ять з них у важкому стані.

Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів.

Прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу частини мосту Моранді була людська помилка.

Під час обвалення мосту в італійському місті Генуя авто двох українців впало з висоти понад 80 м, вони дивом залишилися живими.

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