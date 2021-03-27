Трагедія в Каїрі: зросла кількість жертв обвалу

Рятувальники продовжують пошук людей під завалами

У центрі Каїра через обвал десятиповерхового будинку кількість жертв зросла до п'яти осіб.

За інформацією ЗМІ, на даний момент відомо про п'ять жертв і 25 постраждалих в результаті обвалу.

Сили цивільного захисту, а також Головне рятувальне управління провінції все ще продовжують шукати людей під завалами.

Влада Каїра доручила створити інженерний комітет для аналізу збитку від обвалення відразу ж після того, як прокуратура закінчить перевірку.

Нагадаємо, в Єгипті вантажний контейнеровоз сів на мілину і заблокував Суецький канал, який з’єднує Середземне і Червоне море.

Як повідомлялося, блокування Суецького каналу обходиться світовій торгівлі майже в $400 млн за годину.