Трагедія в Ужгороді: у аквапарку загинула дитина



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Трагедія сталася вчора, 25 червня, близько 21 години

У басейні міста Ужгород втопився семирічний хлопець. Про це пише Mukachevo.net з посиланням на поліцію Закарпаття.

Дитину доставили до міської дитячої лікарні, однак не приходячи до тями малолітні помер. Судмедекспертиза виявила, що 7-ми річний хлопчик захлинувся водою.

Як з'ясували правоохоронці, загиблим виявився мешканець села Довге Іршавського району 2012 року народження.

Хлопчик відпочивав у басейні зі своєю 36-річною тіткою, мешканкою м. Ужгород.

Наразі триває подальше з'ясування обставин трагедії. Відомості за даним фактом слідчі внесли до ЄРД за ст. 115 Кримінального кодексу України (з відміткою «нещасний випадок»).

Раніше повідомлялося, що на Київщині втопився священник з маленькою донькою.

Як повідомлялося, упродовж вихідних 22 та 23 червня на водоймах України загинули 42 людини.