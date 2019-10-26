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    Економіка та фінанси

    Microsoft обійшов Amazon і отримав контракт Пентагону на $10 млрд

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    Microsoft обійшов Amazon і отримав контракт Пентагону на $10 млрд

    ЗМІ зв'язали програш Amazon з постійною критикою з боку Дональда Трампа компанії Джеффа Безоса

    Пентагон уклав контракт на $10 млрд з компанією Microsoft на створення хмарної інфраструктури зберігання даних.

    Про це повідомляє The Washington Post

    Зазначається, що  компанія Amazon, яка також брала участь у тендері, вважалася головним претендентом на отримання контракту.

    «Microsoft отримує контракт вартістю $10 млрд на десять років, якщо всі роботи будуть виконані», - йдеться в повідомленні оборонного відомства.

    На програш в тендері вже відреагували в Amazon.

    «Детальна оцінка виключно на основі порівнянних оферт привела б до іншого результату», - заявили в компанії (цитата по Reuters).

    Крім Amazon на контракт претендували IBM і Oracle, але вони відсіялися на більш ранніх етапах. Google вийшла з тендера ще в 2018 році на тлі критики власних співробітників за роботу з Пентагоном.

    The Washington Post зв'язала програш Amazon з постійною критикою з боку президента США Дональда Трампа компанії Джеффа Безоса. Як зазначає газета, весною 2019 року Amazon практично виграв тендер, але Пентагон в останній момент передумав і вирішив переглянути угоду ще раз.

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