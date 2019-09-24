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    Трамп на Генасамблеї ООН пригрозив Ірану посиленням санкцій

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    Трамп на Генасамблеї ООН пригрозив Ірану посиленням санкцій

    Трамп заявив, що «всі країни зобов'язані діяти» в боротьбі з впливом Ірану

    Президент США Дональд Трамп попередив Іран, що посилить санкції, якщо країна продовжить провокаційні дії на Близькому Сході.

    Про це Трамп сказав у своєму виступі на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

    «Жоден відповідальний уряд не повинен субсидіювати кровопролиття Ірану. Поки триває загрозлива поведінка Ірану, санкції не будуть скасовані. Вони будуть посилені», - підкреслив Трамп.

    Він заявив, що «всі країни зобов'язані діяти» в боротьбі з впливом Ірану.

    «Лідери Ірану перетворять горду націю в ще одну історію-попередження про те, що відбувається, коли правлячий клас кидає свій народ і починає хрестовий похід за особисту владу і багатство», - сказав американський президент.

    Нагадаємо, минулого тижня Сполучені Штати наклали санкції на Центральний банк Ірану.

    Як відомо, Трамп заявив, що не планує зустрічатися з керівництвом Ірану на полях Генеральної Асамблеї ООН.

    Джерело: Європейська правда

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