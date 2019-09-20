США ввели санкції проти Центрального банку Ірану



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Санкції були введені через майже тиждень після нападів на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії

Сполучені Штати наклали санкції на Центральний банк Ірану.

Про це заявив президент США Дональд Трамп журналістам в Білому домі в п'ятницю, 20 вересня, повідомляє Reuters.

Санкції були введені через майже тиждень після нападів на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії, які деякі офіційні особи США приписують Тегерану.

Трамп не надав інших подробиць про санкції. Відповідаючи на питання про можливість військової відповіді Ірану, Трамп сказав, що Сполучені Штати завжди були готові, і що військовий удар завжди був можливий.

У свою чергу міністр фінансів США Стівен Мнучін у виступі перед журналістами заявив, що банк є останнім джерелом коштів для Тегерану.

Нагадаємо, 18 вересня президент США Дональд Трамп доручив міністерству фінансів розширити санкції проти Ірану.

Напередодні Іран попередив США про відсіч у випадку атаки.

Раніше Трамп звинуватив Іран у брехні щодо атаки на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії. Держсекретар США Майк Помпео назвав напад на саудівські нафтові об'єкти «військовим актом».

Джерело: Європейська правда