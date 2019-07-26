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    Трамп «наїхав» на Швецію через затримання репера A$AP Rocky

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    A$AP Rocky - Трамп «наїхав» на Швецію через затримання репера A$AP Rocky
    A$AP Rocky

    Президент США закликав владу Швеції звільнити американського репера A$AP Rocky

    Президент США Дональд Трамп закликав владу Швеції звільнити американського репера Ракіма Майерса, відомого як A$AP Rocky, якого затримали на початку липня.

    Про це Трамп написав у Twitter.

    «Дуже розчарований в прем’єр-міністрі Стефані Левені через те, що він не може діяти… Я дивився записи із A$AP Rocky. Його переслідували хулігани», – зауважив Трамп.

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    Він закликав владу Швеції поводитися з американцями чесно.

    «Звільніть A$AP Rocky. Ми робимо дуже багато для Швеції, однак це не працює в іншу сторону. Швеція має зосередитися на справжньому криміналі», – підкреслив президент США.

    Нагадаємо, репера Майерса заарештували 3 липня разом із трьома іншими людьми після бійки в Стокгольмі, яка відбулася 30 червня. Репер стверджує, що захищався від чоловіків, які переслідували його впродовж кількох кварталів.

    Музиканту загрожує до двох років позбавлення волі.

    Трамп закликав звільнити Майерса під заставу, хоча у Швеції не існує такого запобіжного заходу.

    Прем’єр Стефан Лефен заявив, що не братиме участі в справі.

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