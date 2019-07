Трамп «наїхав» на Швецію через затримання репера A$AP Rocky

Президент США закликав владу Швеції звільнити американського репера A$AP Rocky

Президент США Дональд Трамп закликав владу Швеції звільнити американського репера Ракіма Майерса, відомого як A$AP Rocky, якого затримали на початку липня.

Про це Трамп написав у Twitter.

«Дуже розчарований в прем’єр-міністрі Стефані Левені через те, що він не може діяти… Я дивився записи із A$AP Rocky. Його переслідували хулігани», – зауважив Трамп.

Він закликав владу Швеції поводитися з американцями чесно.

«Звільніть A$AP Rocky. Ми робимо дуже багато для Швеції, однак це не працює в іншу сторону. Швеція має зосередитися на справжньому криміналі», – підкреслив президент США.

Give A$AP Rocky his FREEDOM. We do so much for Sweden but it doesn’t seem to work the other way around. Sweden should focus on its real crime problem! #FreeRocky