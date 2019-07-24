«Вони вбивають нас»: Трамп обурився, що Євросоюз «обдирає» США



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Президент США Дональд Трамп

«Євросоюз гірший для нас у торгівлі, ніж Китай. Вони вбивають нас», - заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європейський союз веде себе нечесно в торгових відносинах.

Про це повідомляє Fox News.

«Інші країни жахливо нас обдирають, а деякі з найгірших кривдників - наші союзники. Вони обдирають нас у торгівлі. Євросоюз гірший для нас у торгівлі, ніж Китай. Вони вбивають нас», - заявив Трамп.

Глава Білого дому відзначив, що ЄС був створений для того, щоб обігнати економіку Америки, в той час як «США підтримують ЄС за допомогою НАТО».

Нагадаємо, нещодавно США і Китай провели «конструктивні» торговельні переговори.