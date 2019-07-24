  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    «Вони вбивають нас»: Трамп обурився, що Євросоюз «обдирає» США

    • Розсилка
    Президент США&nbsp;Дональд Трамп - «Вони вбивають нас»: Трамп обурився, що Євросоюз «обдирає» США
    Президент США Дональд Трамп

    «Євросоюз гірший для нас у торгівлі, ніж Китай. Вони вбивають нас», - заявив Трамп

    Президент США Дональд Трамп заявив, що Європейський союз веде себе нечесно в торгових відносинах.

    Про це повідомляє Fox News.

    «Інші країни жахливо нас обдирають, а деякі з найгірших кривдників - наші союзники. Вони обдирають нас у торгівлі. Євросоюз гірший для нас у торгівлі, ніж Китай. Вони вбивають нас», - заявив Трамп.

    Глава Білого дому відзначив, що ЄС був створений для того, щоб обігнати економіку Америки, в той час як «США підтримують ЄС за допомогою НАТО».

    Нагадаємо, нещодавно США і Китай провели «конструктивні» торговельні переговори.

    Читайте також
    ЄС США економіка НАТО Китай торгівля Дональд Трамп президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ