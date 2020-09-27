Трамп пообіцяв покінчити із залежністю економіки США від Китаю



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В останні роки відносини між США і Китаєм стали більш напруженими

На минулих виборах Трамп переміг з гаслом «Зробимо Америку знову великої»

Президент США Дональд Трамп пообіцяв у разі перемоги на майбутніх президентських виборах назавжди покінчити із залежністю американської економіки від КНР. Про це він заявив, виступаючи перед прихильниками в штаті Пенсільванія.

«За наступні чотири роки ми перетворимо Америку в виробничу наддержаву світу, і ми раз і назавжди покінчимо з нашою залежністю від Китаю», – сказав Трамп.

На минулих виборах Трамп переміг з гаслом «Зробимо Америку знову великої» (гасло, яке широко використовувалося багатьма американськими політиками, але офіційно зареєстроване Трампом в якості торгової марки), що включало й економічну складову – повернення виробничих потужностей в США.

Слід зазначити, що в останні роки відносини між США і Китаєм стали більш напруженими. Нове загострення відбулося після того, як Трамп заявив про недостатньо оперативної реакції влади Китаю на спалах коронавірусу в Ухані.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп номінував консервативну суддю апеляційного суду Емі Барретт на посаду судді Верховного суду. Вона має замінити померлу суддю Рут Гінзбург, яка належала до ліберального крила ВС. Кандидатуру Барретт має затвердити Сенат, де більшість складають республіканці.

Як повідомлялося, кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки від Демократичної партії Джо Байден розкритикував чинного президента Дональда Трампа за те, що він не реагує на ситуацію в Білорусі, де після не визнаних опозицією виборів 9 серпня режим Олександра Лукашенка переслідує тисячі людей і де є сотні політв’язні.

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