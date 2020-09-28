Суд у США заблокував заборону Трампа на скачування TikTok



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Американський сегмент додатку TikTok збирається придбати корпорація Oracle

Суд прийняв рішення за чотири години до набуття чинності заборони

Окружний суд США у Вашингтоні тимчасово заблокував указ президента Дональда Трампа про заборону на звантаження китайського додатку TikTok.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Суд прийняв рішення за чотири години до набуття чинності заборони.

Як пише WSJ, рішення суду дає TikTok більше часу, щоб отримати схвалення влади США та Китаю на незавершену операцію з продажу сервісу з Oracle і Walmart.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп видав указ, який із 20 вересня забороняв використання в країні китайських додатків TikTok і WeChat.

Згодом міністерство торгівлі США відклало введення заборони на скачування та роботу китайського додатку TikTok до 27 вересня.

Зазначимо, 20 вересня Трамп «благословив» покупку американського сегмента додатку TikTok корпорацією Oracle.

Раніше міністерство торгівлі США оголосило про заборону з 20 вересня транзакцій через мобільні додатки WeChat та TikTok.

Нагадаємо, що 14 вересня компанія Oracle підтвердила угоду з TikTok. Сторони оформили угоду як «технічне партнерство».

Згодом стало відомо, що президент США Дональд Трамп не має наміру ставити свій підпис під угодою з придбання американською корпорацією Oracle відеосервісу TikTok, якщо китайська ByteDance збереже контрольний пакет акцій соцмережі в США.

Раніше Трамп заявив, що рішення щодо угоди компаній Oracle і TikTok буде прийнято дуже скоро. За його словами, він розгляне це питання разом зі співзасновником, головою ради директорів Oracle Ларрі Елісоном.

Зазначимо, що спецслужби США стверджують, що керівництво TikTok передає китайській владі персональні дані користувачів і займається пропагандою.

До слова, китайська компанія ByteDance оцінила TikTok у $60 млрд.