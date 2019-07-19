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    Трамп назвав ім’я нового міністра праці

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    <span>Юджин Скала є сином покійного судді Верховного суду США Антоніна Скалії</span> - Трамп назвав ім’я нового міністра праці
    Юджин Скала є сином покійного судді Верховного суду США Антоніна Скалії

    Кандидат на посаду досяг великих успіхів в юридичній сфері і користується великою повагою - заявив президент США

    Президент США Дональд Трамп має намір призначити Юджина Скаліа новим міністром праці США.

    Про це глава Білого дому написав у своєму Twitter.

    «Я радий оголосити, що маю намір призначити Юджина Скаліа новим міністром праці», - повідомив він, додавши, що кандидат на посаду досяг великих успіхів в юридичній сфері і користується великою повагою не просто як юрист, а як юрист з великим досвідом.

    На думку Трампа, Скаліа буде «чудовим членом адміністрації (США - ред.), яка в перші два з половиною роки зробила більше, ніж, можливо, будь-яка інша адміністрація в історії».

    Нині посаду міністра праці США обіймає Олександр Акоста.

    Зазначимо також, що за неофіційною інформацією, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прибуде до Польщі 1 вересня. Заплановано його участь у заходах, присвячених роковинам початку Другої світової війни.

    До слова, польська влада вважає недоречним присутність президента РФ Володимира Путіна на пам'ятних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.

     

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