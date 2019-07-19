Трамп назвав ім’я нового міністра праці
Кандидат на посаду досяг великих успіхів в юридичній сфері і користується великою повагою - заявив президент США
Президент США Дональд Трамп має намір призначити Юджина Скаліа новим міністром праці США.
Про це глава Білого дому написав у своєму Twitter.
«Я радий оголосити, що маю намір призначити Юджина Скаліа новим міністром праці», - повідомив він, додавши, що кандидат на посаду досяг великих успіхів в юридичній сфері і користується великою повагою не просто як юрист, а як юрист з великим досвідом.
I am pleased to announce that it is my intention to nominate Gene Scalia as the new Secretary of Labor. Gene has led a life of great success in the legal and labor field and is highly respected not only as a lawyer, but as a lawyer with great experience....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19. heinäkuuta 2019
Нині посаду міністра праці США обіймає Олександр Акоста.
Зазначимо також, що за неофіційною інформацією, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прибуде до Польщі 1 вересня. Заплановано його участь у заходах, присвячених роковинам початку Другої світової війни.
До слова, польська влада вважає недоречним присутність президента РФ Володимира Путіна на пам'ятних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.