Трамп назвав ім’я нового міністра праці

Кандидат на посаду досяг великих успіхів в юридичній сфері і користується великою повагою - заявив президент США

Президент США Дональд Трамп має намір призначити Юджина Скаліа новим міністром праці США.

Про це глава Білого дому написав у своєму Twitter.

«Я радий оголосити, що маю намір призначити Юджина Скаліа новим міністром праці», - повідомив він, додавши, що кандидат на посаду досяг великих успіхів в юридичній сфері і користується великою повагою не просто як юрист, а як юрист з великим досвідом.

На думку Трампа, Скаліа буде «чудовим членом адміністрації (США - ред.), яка в перші два з половиною роки зробила більше, ніж, можливо, будь-яка інша адміністрація в історії».

I am pleased to announce that it is my intention to nominate Gene Scalia as the new Secretary of Labor. Gene has led a life of great success in the legal and labor field and is highly respected not only as a lawyer, but as a lawyer with great experience....