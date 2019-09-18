Трамп назвав п'ятьох претендентів на посаду Болтона



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Трамп шукає нового радника замість Болтона

Серед кандидатів - Роберт О'Брайан, перемовник із звільнення заручників, добре відомий у зовнішньополітичних колах Республіканської партії

Президент Дональд Трамп у вівторок назвав імена п'ятьох можливих претендентів на місце Джона Болтона, недавно звільненого з посади радника з національної безпеки. Більшість з цього списку - нинішні або колишні співробітники адміністрації Білого дому.

Трамп розповів про це журналістам на борту президентського літака, який прямував в Лос-Анджелес.

Як відомо, радник курує питання національної безпеки в Білому домі і консультує президента з питань оборони, безпеки та дипломатії. Ця позиція не вимагає затвердження в Сенаті.

Серед кандидатів, перерахованих Трампом - Рікі Уодделл, колишній заступник радника президента з нацбезпеки, і Кейт Келлог, нинішній радник віце-президента Пенса з питань безпеки. Келлог був виконавчим секретарем Ради національної безпеки до того моменту, поки цей орган не очолив Болтон, призначений 17 місяців тому.

Третій кандидат - Роберт О'Брайан, перемовник із звільнення заручників, добре відомий у зовнішньополітичних колах Республіканської партії.

Ще один можливий претендент на місце Болтона - Фред Флейц, колишній співробітник ЦРУ і екс-виконавчий секретар Ради національної безпеки, який свого часу був главою апарату Болтона в Держдепартаменті. Флейц широко відомий як критик Тегерану і антиісламіст. У 2017 році в інтерв'ю виданню Breitbart News він заявив, що деякі мусульманські спільноти в США схильні до «радикального світогляду, яке хоче знищити сучасне суспільство, створити всесвітній халіфат і поширити шаріатське право на всіх жителів Землі».

Ще один кандидат, про якого згадав Трамп - Ліза Гордон-Хагерті, заступник міністра з ядерної безпеки в міністерстві енергетики США.

Прессекретар Білого дому Стефані Грішем трохи пізніше випустила заяву, в якій заявила, що список кандидатів, яких в бесіді з журналістами перерахував президент - «не остаточний, розглядаються також інші (кандидати – ред.)». Грішем не стала приводити конкретних імен.

Як відомо, 10 вересня Трамп повідомив, що звільнив свого радника з національної безпеки Джона Болтона, оскільки не згоден з багатьма з його пропозицій.

Болтон працював радником Трампа з весни 2018 року.

Нагадаємо, у серпні радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон перебував з візитом у Києві.

Джерело: Голос Америки