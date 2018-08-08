Трамп передав Путіну лист



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

В листі наголошується на важливості подальшої співпраці в різних сферах

Американський сенатор Ренд Пол передав в адміністрацію президента Росії лист від президента США Дональда Трампа.

Про це Ренд Пол написав у своєму Twitter.

«Я мав честь передати лист президента Трампа в адміністрацію президента Володимира Путіна», - написав Пол.

За його словами, в листі наголошується на важливості подальшої співпраці в різних сферах, в тому числі в боротьбі з тероризмом, посилення діалогу в законодавчій сфері та відновлення культурних обмінів.

Ренд Пол увійшов до складу делегації сенаторів США, які прибули до Росії. Також в делегації член сенату законодавчих зборів штату Техас Дон Хаффайнс і президент Інституту Катона Пітер Геттлер.

Напередодні стало відомо, що сенатори США готові визнати Росію спонсором тероризму.

Читайте також: Санкційна лихоманка у Вашингтоні. У Києві рано радіють