Трамп передав Путіну лист
-
Розсилка
В листі наголошується на важливості подальшої співпраці в різних сферах
Американський сенатор Ренд Пол передав в адміністрацію президента Росії лист від президента США Дональда Трампа.
Про це Ренд Пол написав у своєму Twitter.
«Я мав честь передати лист президента Трампа в адміністрацію президента Володимира Путіна», - написав Пол.
За його словами, в листі наголошується на важливості подальшої співпраці в різних сферах, в тому числі в боротьбі з тероризмом, посилення діалогу в законодавчій сфері та відновлення культурних обмінів.
Ренд Пол увійшов до складу делегації сенаторів США, які прибули до Росії. Також в делегації член сенату законодавчих зборів штату Техас Дон Хаффайнс і президент Інституту Катона Пітер Геттлер.
Напередодні стало відомо, що сенатори США готові визнати Росію спонсором тероризму.
Читайте також: Санкційна лихоманка у Вашингтоні. У Києві рано радіють