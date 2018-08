Трамп погрожує тим, хто продовжить торгувати з Іраном

Глава Білого Дому заявляє, що просто хоче миру в всьому світі

Очільник США в вівторок в повідомленні в Twitter заявив про те, що будь-хто хто торгуватиме із Іраном після листопада 2018 року не зможе торгувати із США.

Мова йде про запровадження нового пакету американських санкції щодо Тегерану, що заплановано на осінь цього року. При цьому за словами Дональда Трампа такими діями щодо Ірану він всього лише прагне до миру в всьому світі.

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less!