Трамп погрожує тим, хто продовжить торгувати з Іраном



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Президент США Дональд Трамп

Глава Білого Дому заявляє, що просто хоче миру в всьому світі

Очільник США в вівторок в повідомленні в Twitter заявив про те, що будь-хто хто торгуватиме із Іраном після листопада 2018 року не зможе торгувати із США.

Мова йде про запровадження нового пакету американських санкції щодо Тегерану, що заплановано на осінь цього року. При цьому за словами Дональда Трампа такими діями щодо Ірану він всього лише прагне до миру в всьому світі.

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 серпня 2018 р.

Санкції США, які були запроваджені щодо Ірану вчора, очільник Білого Дому назвав найбільш дошкульними із тих, що колись запроваджувалися в світі.

Напередодні президент Ірану Хасан Роухані заявив, що Вашингтон пошкодує про те, що ввів нові санкції проти Тегерана.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 6 серпня підписав указ про відновлення санкцій проти Ірану, які були скасовані в січні 2016 року. Відновлення санкцій пройде у два етапи.

До слова, Іран отримав нові літаки за день до відновлення санкцій США.

У травні Дональд Трамп оголосив, що США виходять з ядерної угоди з Іраном й повторно запровадить жорсткі санкції. Крім того, Трамп пригрозив санкціями іншим країнам, які «допомагатимуть Іранові у його намаганні розробити ядерну зброю».



