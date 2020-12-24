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    Трамп помилував Манафорта

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    <p>Пол Манафорт провів у в'язниці два роки, в тому числі деякий час в одиночній камері</p> - Трамп помилував Манафорта

    Пол Манафорт провів у в'язниці два роки, в тому числі деякий час в одиночній камері

    «Пол Манафорт став однією з найяскравіших жертв, можливо, найбільшого полювання на відьом в американській історії», заявили у Білому домі

    Президент США Дональд Трамп оголосив про помилування і пом'якшення вироків 29 особам, включаючи ексглаву своєї виборчої кампанії Пола Манафорта, засудженого за махінації.

    Про це повідомляється на сайті Білого дому.

    «Президент Дональд Трамп помилував 26 осіб і частково або повністю пом'якшив вироки ще трьом особам», – зазначили в адміністрації президента США.

    Повідомляється, що Манафорт уже провів у в'язниці два роки, в тому числі деякий час в одиночній камері. Відзначається, що «в результаті кричущого зловживання з боку прокуратури Манафорт пережив роки несправедливого поводження і став однією з найяскравіших жертв… можливо, найбільшого полювання на відьом в американській історії».

    Також Трамп помилував батька свого зятя Чарльза Кушнера, засудженого у 2006 році за незаконні внески в передвиборну кампанію і ухиляння від сплати податків.

    Серед помилуваних і колишній радник Трампа Роджер Стоун, якого звинувачували в перешкоджанні розслідуванню, тиску на свідків і неправдивих свідченнях в рамках справи про втручання Росії у вибори президента США 2016 року.

    Пол Манафорт обіймав посаду голови виборчого штабу Дональда Трампа у 2016 році. У 2018 року його засудили за податкове та банківське шахрайство. В США Манафорт лобіював інтереси експрезидента України Віктора Януковича.

    Зазначимо, 22 грудня Трамп помилував ще двох засуджених у «російській справі»

    Наприкінці листопада Дональд Трамп помилував свого колишнього помічника з нацбезпеки Майкла Флінна, якого засудили в ході розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання РФ у вибори в США 2016 року.

    Нагадаємо, у доповіді Мюллера вказано, що Росія втручалась у вибори США, але Трамп не був у змові.

    Такі висновки підтвердив на спеціальній пресконференції у Вашингтоні генпрокурор США Вільям Барр перед оприлюдненням повного змісту розслідування Мюллера.

    Як відомо, Роберт Мюллер був призначений на посаду спеціального прокурора 17 травня 2017 року для проведення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з росіянами.

    Відтоді його офіс висунув кримінальні обвинувачення проти 37 осіб, п'ятеро з яких отримали реальні терміни ув'язнення. Серед них - колишні помічники в кампанії Трампа Рік Гейтс і Георгій Пападопулос, ексрадник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн та особистий адвокат Майкл Коен. Останній судовий процес відбувся над керівником кампанії Трампа Полом Манафортом.

    Теги: шахрайство США Дональд Трамп політика Пол Манафорт в'язниця президент радник
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