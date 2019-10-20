Китайці представили дешевий клон iPhone 11 з великим акумулятором



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Китайський клон має 18-ватну зарядку, порт Micro-USB і відсутність NFC

Смартфон Blade 20 коштує $140 і має акумулятор ємністю 5000 мА

Китайці представили дешевий клон iPhone 11, що називається Blade 20.

Зазначається, що смартфон, який випустила компанія ZTЕ припаде до душі тим, кому подобаються недорогі автономні пристрої.

Китайський клон iPhone 11 коштує $140 і має акумулятор ємністю 5000 мА · год.

На сьогоднішній день такі елементи живлення зустрічаються вже нерідко, але це все одно вражаючий показник.

Апарат отримав екран з діагоналлю 6,5 дюйма розширенням HD + і платформу MediaTek Helio P60.

Оперативної пам’яті тут 4 ГБ, а флеш-пам’яті – 128 ГБ, до того ж є слот для microSD.

Також Blade 20 купуватимуть ті, кому сподобалися квадратні модулі камер у нових iPhone і Pixel. Основна камера тут потрійна з датчиками розширенням 16, 8 і 2 Мп, розширення фронтальної – 8 Мп.

З іншого варто відзначити 18-ватну зарядку, порт Micro-USB і відсутність NFC.