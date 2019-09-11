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    Технології

    Apple запустить сервіс для ігор Apple Arcade

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    Apple запустить сервіс для ігор Apple Arcade

    Apple Arcade почне працювати в 150 країнах світу

    Компанія Apple анонсувала запуск стрімінгового сервісу для ігор Apple Arcade. Його запустять 19 вересня.

    Про це заявили 10 вересня на щорічній конференції Apple в штаб-квартирі Apple Park у Каліфорнії.

    Apple Arcade почне працювати в 150 країнах світу. У сервісі буде доступ до 100 ігор.

    Підписка коштуватиме 5 доларів у місяць для всієї родини. Щомісяця компанія додавати нові ігри.

    Перший місяць користування сервіс буде безкоштовний.

    Apple Arcade буде доступний на всіх пристроях компанії.

    Apple
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