Apple запустить сервіс для ігор Apple Arcade
Apple Arcade почне працювати в 150 країнах світу
Компанія Apple анонсувала запуск стрімінгового сервісу для ігор Apple Arcade. Його запустять 19 вересня.
Про це заявили 10 вересня на щорічній конференції Apple в штаб-квартирі Apple Park у Каліфорнії.
Apple Arcade почне працювати в 150 країнах світу. У сервісі буде доступ до 100 ігор.
Підписка коштуватиме 5 доларів у місяць для всієї родини. Щомісяця компанія додавати нові ігри.
Перший місяць користування сервіс буде безкоштовний.
Apple Arcade буде доступний на всіх пристроях компанії.