Apple запустить сервіс для ігор Apple Arcade



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Apple Arcade почне працювати в 150 країнах світу

Компанія Apple анонсувала запуск стрімінгового сервісу для ігор Apple Arcade. Його запустять 19 вересня.

Про це заявили 10 вересня на щорічній конференції Apple в штаб-квартирі Apple Park у Каліфорнії.

Apple Arcade почне працювати в 150 країнах світу. У сервісі буде доступ до 100 ігор.

Підписка коштуватиме 5 доларів у місяць для всієї родини. Щомісяця компанія додавати нові ігри.

Перший місяць користування сервіс буде безкоштовний.

Apple Arcade буде доступний на всіх пристроях компанії.