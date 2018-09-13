Huawei потролила Apple за презентацию нового iPhone Xs



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шутку шутить, всех веселить

После официального анонса флагманов серии iPhone Xs и более «бюджетного» iPhone Xr, китайский гигант Huawei опубликовал на своей странице в Твиттере короткий видеоролик с троллингом конкурента.

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На видео китайский производитель благодарит Apple за презентацию ничем не примечательных новинок и приглашает на анонс своих флагманов Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro. Мероприятие состоится 16 октября в Лондоне. Разработчики обещают действительно революционный смартфон, который затмит конкурентов, в том числе и Apple.

Джерело: gagadget.com