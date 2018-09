Huawei потролила Apple за презентацию нового iPhone Xs

Шутку шутить, всех веселить

После официального анонса флагманов серии iPhone Xs и более «бюджетного» iPhone Xr, китайский гигант Huawei опубликовал на своей странице в Твиттере короткий видеоролик с троллингом конкурента.

Thank you for keeping things the same. See you in London. 16.10.18 #HigherIntelligence #HUAWEIMate20 pic.twitter.com/ZhZHj9Xg3s