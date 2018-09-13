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    Жизнь

    Huawei потролила Apple за презентацию нового iPhone Xs

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    Huawei потролила Apple за презентацию нового iPhone Xs

    Шутку шутить, всех веселить

    После официального анонса флагманов серии iPhone Xs и более «бюджетного» iPhone Xr, китайский гигант Huawei опубликовал на своей странице в Твиттере короткий видеоролик с троллингом конкурента.

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     На видео китайский производитель благодарит Apple за презентацию ничем не примечательных новинок и приглашает на анонс своих флагманов Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro. Мероприятие состоится 16 октября в Лондоне. Разработчики обещают действительно революционный смартфон, который затмит конкурентов, в том числе и Apple.

    Джерело: gagadget.com

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