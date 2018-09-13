Huawei потролила Apple за презентацию нового iPhone Xs
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Шутку шутить, всех веселить
После официального анонса флагманов серии iPhone Xs и более «бюджетного» iPhone Xr, китайский гигант Huawei опубликовал на своей странице в Твиттере короткий видеоролик с троллингом конкурента.
[READ_MORE
Thank you for keeping things the same. See you in London. 16.10.18 #HigherIntelligence #HUAWEIMate20 pic.twitter.com/ZhZHj9Xg3s— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 12 сентября 2018 г.
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На видео китайский производитель благодарит Apple за презентацию ничем не примечательных новинок и приглашает на анонс своих флагманов Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro. Мероприятие состоится 16 октября в Лондоне. Разработчики обещают действительно революционный смартфон, который затмит конкурентов, в том числе и Apple.
Джерело: gagadget.com