Трамп пригрозив закрити весь південний кордон США

Президент США вкотре попередив, що мігранти не будуть допущені в країну поза законом

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що в разі потреби влада закриє весь південий кордон країни. Про це йдеться у Twitter американського лідера.

We would save Billions of Dollars if the Democrats would give us the votes to build the Wall. Either way, people will NOT be allowed into our Country illegally! We will close the entire Southern Border if necessary. Also, STOP THE DRUGS!