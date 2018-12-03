  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Трамп пригрозив закрити весь південний кордон США

    • Розсилка
    &laquo;Ми б заощадили мільярди доларів, якби демократи дали нам голоси для будівництва &laquo;Стіни&raquo;, - заявив американський президент - Трамп пригрозив закрити весь південний кордон США
    «Ми б заощадили мільярди доларів, якби демократи дали нам голоси для будівництва «Стіни», - заявив американський президент

    Президент США вкотре попередив, що мігранти не будуть допущені в країну поза законом

    Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що в разі потреби влада закриє весь південий кордон країни. Про це йдеться у Twitter американського лідера.

    Трамп заявив, що мігранти не будуть допущені в країну поза законом.

    «Ми б заощадили мільярди доларів, якби демократи дали нам голоси для будівництва «Стіни». У будь-якому випадку, люди не будуть допущені в нашу країну незаконно! При необхідності ми закриємо увесь Південний кордон. І зупиніть наркотики!» - підкреслив глава США.

    Читайте також

    Нагадаємо, раніше глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що Міністерство внутрішньої безпеки Сполучених Штатів (DHS) звернулося до Міноборони з проханням продовжити строки перебування військових на американо-мексиканському кордоні до кінця січня 2019 року.

    Як повідомлялося раніше, глава США дозволив військовим на американо-мексиканському кордоні відкривати вогонь на ураження у разі крайньої необхідності.

    «Я сподіваюся, що їм не доведеться стріляти на ураження, однак у мене немає вибору, тому що вони мають справу з грубими людьми», - відзначав Трамп.

    Читайте також
    США Міноборони Дональд Трамп мігранти наркотики Джеймс Меттіс президент кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ