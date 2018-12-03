Трамп пригрозив закрити весь південний кордон США



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«Ми б заощадили мільярди доларів, якби демократи дали нам голоси для будівництва «Стіни», - заявив американський президент

Президент США вкотре попередив, що мігранти не будуть допущені в країну поза законом

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що в разі потреби влада закриє весь південий кордон країни. Про це йдеться у Twitter американського лідера.

We would save Billions of Dollars if the Democrats would give us the votes to build the Wall. Either way, people will NOT be allowed into our Country illegally! We will close the entire Southern Border if necessary. Also, STOP THE DRUGS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2018

Трамп заявив, що мігранти не будуть допущені в країну поза законом.

«Ми б заощадили мільярди доларів, якби демократи дали нам голоси для будівництва «Стіни». У будь-якому випадку, люди не будуть допущені в нашу країну незаконно! При необхідності ми закриємо увесь Південний кордон. І зупиніть наркотики!» - підкреслив глава США.

Нагадаємо, раніше глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що Міністерство внутрішньої безпеки Сполучених Штатів (DHS) звернулося до Міноборони з проханням продовжити строки перебування військових на американо-мексиканському кордоні до кінця січня 2019 року.

Як повідомлялося раніше, глава США дозволив військовим на американо-мексиканському кордоні відкривати вогонь на ураження у разі крайньої необхідності.

«Я сподіваюся, що їм не доведеться стріляти на ураження, однак у мене немає вибору, тому що вони мають справу з грубими людьми», - відзначав Трамп.