Трамп таки поговорив з Путіним на саміті G20

Трамп переговорив з Путіним під час вечері зі світовими лідерами

Президент США Дональд Трамп поговорив з президентом Росії Володимиром Путіним в п'ятницю ввечері під час вечері зі світовими лідерами на саміті G20.

Про це повідомляє Politico з посиланням на прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс.

«Як це зазвичай відбувається під час багатосторонніх заходах, президент Трамп і перша леді провели вчора під час вечері низку неофіційних бесід зі світовими лідерами, включаючи президента Путіна», - йдеться в заяві Сандерс.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп скасував зустріч з Путіним на саміті G20 в Аргентині.

Президент США підкреслив, що дії Росії щодо українських моряків у Керченській потоці стали причиною скасування ним зустрічі із Путіним.

«Через те, що відбулося щодо України, кораблів та моряків, час для зустрічі більше не був вдалим. Але я з ним зустрінусь. Мені здається, що у нас дуже хороші відносини, і думаю, що у нас і надалі будуть дуже хороші відносини з Росією, Китаєм та усіма іншими. Я вважаю це важливим. Я зустрінуся з ним у належний час», – заявив Трамп.

Президент США Дональд Трамп під час церемонії фотографування глав делегацій країн «Великої двадцятки» в Аргентині не потис руки лідеру РФ Володимиру Путіну.