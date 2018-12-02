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    Трамп таки поговорив з Путіним на саміті G20

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    Дональд&nbsp;Трамп&nbsp; ігнорував лідера РФ Володимира Путіна&nbsp;на саміті &laquo;Великої двадцятки&raquo;&nbsp; - Трамп таки поговорив з Путіним на саміті G20
    Дональд Трамп  ігнорував лідера РФ Володимира Путіна на саміті «Великої двадцятки» 

    Трамп переговорив з Путіним під час вечері зі світовими лідерами

    Президент США Дональд Трамп поговорив з президентом Росії Володимиром Путіним в п'ятницю ввечері під час вечері зі світовими лідерами на саміті G20.

    Про це повідомляє Politico з посиланням на прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс.

    «Як це зазвичай відбувається під час багатосторонніх заходах, президент Трамп і перша леді провели вчора під час вечері низку неофіційних бесід зі світовими лідерами, включаючи президента Путіна», - йдеться в заяві Сандерс.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп скасував зустріч з Путіним на саміті G20 в Аргентині.

    Президент США підкреслив, що дії Росії щодо українських моряків у Керченській потоці стали причиною скасування ним зустрічі із Путіним.

    «Через те, що відбулося щодо України, кораблів та моряків, час для зустрічі більше не був вдалим. Але я з ним зустрінусь. Мені здається, що у нас дуже хороші відносини, і думаю, що у нас і надалі будуть дуже хороші відносини з Росією, Китаєм та усіма іншими. Я вважаю це важливим. Я зустрінуся з ним у належний час», – заявив Трамп.

    Президент США Дональд Трамп під час церемонії фотографування глав делегацій країн «Великої двадцятки» в Аргентині не потис руки лідеру РФ Володимиру Путіну.

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