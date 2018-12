За словами Трампа, прес-конференція відбудеться після похорону Буша-старшого

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп скасував прес-конференцію на саміті G20 в Буенос-Айресі у зв'язку зі смертю 41-го президента США Джорджа Буша-старшого.

Про це Трамп повідомив в Twitter.

Він підкреслив, що зробив це з поваги до подружжя Бушів і екс-президента Джорджа Буша-старшому.

За словами Трампа, прес-конференція відбудеться після похорону.

I was very much looking forward to having a press conference just prior to leaving Argentina because we have had such great success in our dealing with various countries and their leaders at the G20....