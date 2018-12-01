Трамп скасував прес-конференцію на саміті G20



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За словами Трампа, прес-конференція відбудеться після похорону Буша-старшого

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп скасував прес-конференцію на саміті G20 в Буенос-Айресі у зв'язку зі смертю 41-го президента США Джорджа Буша-старшого.

Про це Трамп повідомив в Twitter.

Він підкреслив, що зробив це з поваги до подружжя Бушів і екс-президента Джорджа Буша-старшому.

За словами Трампа, прес-конференція відбудеться після похорону.

I was very much looking forward to having a press conference just prior to leaving Argentina because we have had such great success in our dealing with various countries and their leaders at the G20.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 грудня 2018 р.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп скасував зустріч з Путіним на саміті G20 в Аргентині.

Президент США підкреслив, що дії Росії щодо українських моряків у Керченській потоці стали причиною скасування ним зустрічі із Путіним.

«Через те, що відбулося щодо України, кораблів та моряків, час для зустрічі більше не був вдалим. Але я з ним зустрінусь. Мені здається, що у нас дуже хороші відносини, і думаю, що у нас і надалі будуть дуже хороші відносини з Росією, Китаєм та усіма іншими. Я вважаю це важливим. Я зустрінуся з ним у належний час», – заявив Трамп.

Президент США Дональд Трамп під час церемонії фотографування глав делегацій країн «Великої двадцятки» в Аргентині не потис руки лідеру РФ Володимиру Путіну.