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    Трамп скасував прес-конференцію на саміті G20

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    Трамп скасував прес-конференцію на саміті G20

    За словами Трампа, прес-конференція відбудеться після похорону Буша-старшого

    Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп скасував прес-конференцію на саміті G20 в Буенос-Айресі у зв'язку зі смертю 41-го президента США Джорджа Буша-старшого.

    Про це Трамп повідомив в Twitter.

    Він підкреслив, що зробив це з поваги до подружжя Бушів і екс-президента Джорджа Буша-старшому.

    За словами Трампа, прес-конференція відбудеться після похорону.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп скасував зустріч з Путіним на саміті G20 в Аргентині.

    Президент США підкреслив, що дії Росії щодо українських моряків у Керченській потоці стали причиною скасування ним зустрічі із Путіним.

    «Через те, що відбулося щодо України, кораблів та моряків, час для зустрічі більше не був вдалим. Але я з ним зустрінусь. Мені здається, що у нас дуже хороші відносини, і думаю, що у нас і надалі будуть дуже хороші відносини з Росією, Китаєм та усіма іншими. Я вважаю це важливим. Я зустрінуся з ним у належний час», – заявив Трамп.

    Президент США Дональд Трамп під час церемонії фотографування глав делегацій країн «Великої двадцятки» в Аргентині не потис руки лідеру РФ Володимиру Путіну.

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