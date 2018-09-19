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    Трамп про катастрофу російського літака Іл-20 у Сирії: «таке трапляється»

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    Дональд Трамп - Трамп про катастрофу російського літака Іл-20 у Сирії: «таке трапляється»
    Дональд Трамп

    «Я розумію, що близько 14 осіб були вбиті, і це дуже сумно, але таке трапляється», - сказав Трамп

    Президент США Дональд Трамп заявив, що російський військовий літак Іл-20, ймовірно, збила Сирія.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Мені здається, ґрунтуючись на аналізі фактів, що Сирія збила російський літак. І я розумію, що близько 14 осіб були вбиті, і це дуже сумно, але таке трапляється», - сказав Трамп.

    Він додав, що американські військовослужбовці «проробили величезну роботу по знищенню терористів ІДІЛ в Сирії» і США дуже близькі до завершення цієї операції.

    Напередодні Держдеп США відреагував на «нещасний випадок» з російським літаком у Сирії.

    Раніше Путін назвав авіакатастрофу Іл-20 наслідком «трагічних випадковостей». Він зазначив, що позиція міноборони Росії, яке звинуватило у трагедії ізраїльських льотчиків, «з ним повністю узгоджена».

    Нагадаємо, у Москві стверджують, що російським літаком прикривалися винищувачі F-16 Ізраїлю, які завдавали авіаударів по цілях у провінції Латакія. РФ розцінила дії Ізраїлю як «ворожі і залишає за собою право на дії у відповідь».

    Також Путін заявив, що реакцію РФ на збиття Іл-20 у Сирії «помітять всі».

    Російський літак-розвідник Іл-20 був збитий над Середземним морем в ніч на 18 вересня. У результаті загинули 15 російських військових. 

    Ізраїль заявив, що покладає повну відповідальність за збиття російського літака на режим Башара Асада.

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