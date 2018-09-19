Трамп про катастрофу російського літака Іл-20 у Сирії: «таке трапляється»



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Дональд Трамп

«Я розумію, що близько 14 осіб були вбиті, і це дуже сумно, але таке трапляється», - сказав Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський військовий літак Іл-20, ймовірно, збила Сирія.

Про це повідомляє Reuters.

«Мені здається, ґрунтуючись на аналізі фактів, що Сирія збила російський літак. І я розумію, що близько 14 осіб були вбиті, і це дуже сумно, але таке трапляється», - сказав Трамп.

Він додав, що американські військовослужбовці «проробили величезну роботу по знищенню терористів ІДІЛ в Сирії» і США дуже близькі до завершення цієї операції.

Напередодні Держдеп США відреагував на «нещасний випадок» з російським літаком у Сирії.

Раніше Путін назвав авіакатастрофу Іл-20 наслідком «трагічних випадковостей». Він зазначив, що позиція міноборони Росії, яке звинуватило у трагедії ізраїльських льотчиків, «з ним повністю узгоджена».

Нагадаємо, у Москві стверджують, що російським літаком прикривалися винищувачі F-16 Ізраїлю, які завдавали авіаударів по цілях у провінції Латакія. РФ розцінила дії Ізраїлю як «ворожі і залишає за собою право на дії у відповідь».

Також Путін заявив, що реакцію РФ на збиття Іл-20 у Сирії «помітять всі».

Російський літак-розвідник Іл-20 був збитий над Середземним морем в ніч на 18 вересня. У результаті загинули 15 російських військових.

Ізраїль заявив, що покладає повну відповідальність за збиття російського літака на режим Башара Асада.