Вибори у США були конкурентними, - ОБСЄ

Представники ОБСЄ відзначили, що день виборів відбувся мирно, без залякування і заворушень

Спостерігачі ОБСЄ оцінили вибори президента США, назвавши їх «конкурентними та добре керованими, попри правові невизначеності та логістичні проблеми».

Представники організації відзначили, що день виборів відбувся мирно, без залякування і заворушень, під час виборів була дотримана свобода слова.

Вони також вказали на високу явку виборців, попри пандемію і запроваджені через це обмеження.

Крім того, спостерігачі ОБСЄ мають намір вивчити ситуацію щодо позовів, поданих після голосування в США, вони додали, що оприлюднять висновок з цього питання пізніше.

Представники організації наголосили, що їхня місія в США поки не закінчена, оскільки підрахунок голосів у кількох штатах триває.

У США триває підрахунок голосів на загальних виборах. Американці обирають президента і віцепрезидента, а також частково змінюють склад Конгресу.

Як повідомлялося, Трамп здивований лідерством Байдена в ключових штатах та натякає на фальсифікації.

4 листопада Байден вирвався в лідери у Мічигані, який дає 16 голосів виборників, також колишній віцепрезидент почав перемагати Трампа у Вісконсині (10 голосів виборників). Перемога у цих штатах може стати вирішальною для Байдена.

Також одним з ключових штатів для кандидатів є Пенсильванія, він дає 20 голосів виборників.

До цього Трамп фактично оголосив про свою перемогу, буцімто його показники на виборах свідчать про перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати».

За словами президента, його суперник Джо Байдена вже не зможе наздогнати його. Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді.

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